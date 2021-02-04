Китайська Sinovac зможе щороку випускати 2 мільярди доз вакцини
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що збільшення продуктивності стало можливим завдяки відкриттю в Китаї третього заводу, де можна виготовляти компоненти вакцини у великих кількостях.
Зокрема, на третьому заводі розпочали культивування клітин, в яких буде вирощуватися коронавірус. Ця процедура, за словами представника компанії, може зайняти відносно багато часу.
Як відомо, компанія Sinovac заявила про розповсюдження понад 200 млн доз своєї вакцини CoronaVac у всьому світі. Наразі введено понад 100 млн доз цього препарату.
Компанія Sinovac Biotech була заснована у 1999 р. і наразі є світовим лідером у розробці і виробництві вакцин різних типів (гепатит A і Б, вітряна віспа, пташиний грип H5N1, свинячий грип H1N1, ентеровіруси тощо).
Читайте також: Китай схвалив злиття Sinochem і ChemChina, яке створить найбільшу хімкомпанію світу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?