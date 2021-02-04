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Китайська Sinovac зможе щороку випускати 2 мільярди доз вакцини

Китайська компанія Sinovac Biotech зможе виготовляти вдвічі більше вакцини від коронавірусу та щорічно постачати на ринок близько 2 мільярдів доз препарату.
Китайська Sinovac зможе щороку випускати 2 мільярди доз вакцини Фото: gettyimages.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters. 

Зазначається, що збільшення продуктивності стало можливим завдяки відкриттю в Китаї третього заводу, де можна виготовляти компоненти вакцини у великих кількостях.

Зокрема, на третьому заводі розпочали культивування клітин, в яких буде вирощуватися коронавірус. Ця процедура, за словами представника компанії, може зайняти відносно багато часу.

Як відомо, компанія Sinovac заявила про розповсюдження понад 200 млн доз своєї вакцини CoronaVac у всьому світі. Наразі введено понад 100 млн доз цього препарату.

Компанія Sinovac Biotech була заснована у 1999 р. і наразі є світовим лідером у розробці і виробництві вакцин різних типів (гепатит A і Б, вітряна віспа, пташиний грип H5N1, свинячий грип H1N1, ентеровіруси тощо).

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02 04 2021 15:29
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