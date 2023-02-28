Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Китайська супутникова компанія надала знімки найманцям ПВК "Вагнера"— Sky News

28 лютого 2023, 19:54
Китайська супутникова компанія надала знімки найманцям ПВК
парад в Китаї Фото: openchina.com.ua
Цю компанію було додано до чорного списку США.

Китайська супутникова компанія Spacety надавала аерофотознімки російським найманцям ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляє видання, космічна компанія Spacety, яка базується в Пекіні та має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі, спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах.

Зазначається, що нещодавно цю компанію було додано до чорного списку США.

Раніше керівництво Spacety заявляло, що компанія дотримується міжнародних санкцій проти росії та не підтримує зв’язків з країною після введення обмежень.

Як раніше писав iPress, цілком можливо, Сі Цзіньпін вирішив, що варто ризикнути військовою підтримкою, щоб збільшити як залежність москви від Пекіну, так і страх Заходу. Те, що директор ЦРУ вирішив використати слово "впевнений" для опису американської оцінки того, що Китай розглядає можливість озброїти росію, повинно насторожити Україну і Захід.

Китайвійнасупутниквагнерівці

Останні матеріали

Zeitenwende – zeitlupe чи повний bullshit? Чому Шольц продовжує загравати із виборцями, а не стає справжнім лідером на тлі загроз – Politico
Політика
Zeitenwende – zeitlupe чи повний bullshit? Чому Шольц продовжує загравати із виборцями, а не стає справжнім лідером на тлі загроз – Politico
Переклад iPress – 28 лютого 2023, 15:58
Нерішучість адміністрації Байдена відповідає інтересам путіна. Зіткнувшись з тривалою війною, Україна потребує західних винищувачів – Washington Post
Політика
Нерішучість адміністрації Байдена відповідає інтересам путіна. Зіткнувшись з тривалою війною, Україна потребує західних винищувачів – Washington Post
Переклад iPress – 28 лютого 2023, 12:55
Про безпорадний Захід. Жодних зволікань, коли Україна стікає кров'ю – Едвард Лукас
Політика
Про безпорадний Захід. Жодних зволікань, коли Україна стікає кров'ю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 28 лютого 2023, 10:11
Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal
Політика
Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 15:54
Байден у Києві, мертвонароджені заяви Китаю та такий самий
Політика
Байден у Києві, мертвонароджені заяви Китаю та такий самий "великий наступ" росіян. Аналіз головних подій тижня – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 13:20
Крок за кроком: етапи війни. Жоден елемент путінської стратегії досі не спрацював – Лоуренс Фрідман
Політика
Крок за кроком: етапи війни. Жоден елемент путінської стратегії досі не спрацював – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 10:44
росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер
Політика
росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер
Переклад iPress – 26 лютого 2023, 16:41
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Політика
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 14:55
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється