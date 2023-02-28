Китайська супутникова компанія надала знімки найманцям ПВК "Вагнера"— Sky News

Цю компанію було додано до чорного списку США.

Китайська супутникова компанія Spacety надавала аерофотознімки російським найманцям ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляє видання, космічна компанія Spacety, яка базується в Пекіні та має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі, спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах.

Зазначається, що нещодавно цю компанію було додано до чорного списку США.

Раніше керівництво Spacety заявляло, що компанія дотримується міжнародних санкцій проти росії та не підтримує зв’язків з країною після введення обмежень.

Як раніше писав iPress, цілком можливо, Сі Цзіньпін вирішив, що варто ризикнути військовою підтримкою, щоб збільшити як залежність москви від Пекіну, так і страх Заходу. Те, що директор ЦРУ вирішив використати слово "впевнений" для опису американської оцінки того, що Китай розглядає можливість озброїти росію, повинно насторожити Україну і Захід.