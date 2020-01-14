Китайська товарна біржа BOCE купила половину української "ПФТС"

ПФТС" - друга за величиною фондова біржа України, на яку припадає близько 37-39% всього обороту на ринку цінних паперів в Україні

Bohai Commodity Exchange (BOCE) купила 49,9% акцій однієї з найбільших фондових бірж України - "ПФТС".

Про завершення угоди з купівлі свідчать дані системи розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомляє "Громадське".

Угоду з придбання акцій у колишніх власників української фондової біржі - офшорних компаній - намагалися провести ще з 2018 року. Спершу китайська біржа повинна була зайти в капітал "ПФТС" шляхом викупу додаткового випуску акцій, однак тоді ця спроба не вдалася.

Про намір викупити 49% акцій у чинних акціонерів китайською BOCE стало відомо у грудні 2019 року.

Зазначимо, що "ПФТС" - друга за величиною фондова біржа України, на яку припадає близько 37-39% всього обороту на ринку цінних паперів в Україні. Її офіційні власники - офшорні компанії, зареєстровані на Маршаллових островах.

BOCE - китайська товарна біржа, зареєстрована у Гонконгу. У грудні 2018 року Антимонопольний комітет України надав їй дозвіл на купівлю акцій української "ПФТС" у розмірі, що перевищує 25% акцій. Про намір купити акції української біржі, китайська компанія оголосила лише через рік.

Зазначимо, що ринок цінних паперів в Україні є нерозвиненим. Сьогодні в Україні функціонує 6 фондових бірж, проте більшість операцій на них - це операції з купівлі та продажу державних боргових цінних паперів. Торгівля акціями та облігаціями приватних підприємств займає дуже незначну частку від загальної кількості операцій.

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