Українські банки перевели всі розрахунки клієнтів на міжнародний стандарт IBAN

За номером рахунку можна буде визначити банк, у якому його відкрито

Сьогодні відбувся остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN, який використовують у Європі.

"З 13 січня 2020 року клієнти банків можуть проводити розрахунки виключно з використанням рахунків у форматі IBAN", - сказано в повідомленні, передає LB.ua.

Зазначено, що перехід усіх розрахунків клієнтів банків на стандарт IBAN зробить комфортнішим оформлення розрахункових документів.

Стандарт IBAN в Україні почали вводити 5 серпня 2019 року. Номер банківського рахунку за стандартом IBAN складається з 29 символів у такій послідовності:

код країни (UA); контрольний розряд (2 цифри); код банку (6 цифр); рахунок (довжина номера рахунку не фіксується, з 1 листопада 2019 року це може бути від 5 до 19 символів).

Тож у новому стандарті банківських рахунків за номером рахунку можна буде визначити банк, у якому його відкрито.

Нагадаємо, що у 2019 році Українці продали банкам 14,94 мільярда доларів, а купили у банках 14,76 мільярда доларів.