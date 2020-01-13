БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСьогодні відбувся остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN, який використовують у Європі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські банки перевели всі розрахунки клієнтів на міжнародний стандарт IBAN
За номером рахунку можна буде визначити банк, у якому його відкрито
"З 13 січня 2020 року клієнти банків можуть проводити розрахунки виключно з використанням рахунків у форматі IBAN", - сказано в повідомленні, передає LB.ua.
Зазначено, що перехід усіх розрахунків клієнтів банків на стандарт IBAN зробить комфортнішим оформлення розрахункових документів.
Стандарт IBAN в Україні почали вводити 5 серпня 2019 року. Номер банківського рахунку за стандартом IBAN складається з 29 символів у такій послідовності:
- код країни (UA);
- контрольний розряд (2 цифри);
- код банку (6 цифр);
- рахунок (довжина номера рахунку не фіксується, з 1 листопада 2019 року це може бути від 5 до 19 символів).
Тож у новому стандарті банківських рахунків за номером рахунку можна буде визначити банк, у якому його відкрито.
Нагадаємо, що у 2019 році Українці продали банкам 14,94 мільярда доларів, а купили у банках 14,76 мільярда доларів.
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