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Українські банки перевели всі розрахунки клієнтів на міжнародний стандарт IBAN

За номером рахунку можна буде визначити банк, у якому його відкрито
Сьогодні відбувся остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN, який використовують у Європі.
Українські банки перевели всі розрахунки клієнтів на міжнародний стандарт IBAN

"З 13 січня 2020 року клієнти банків можуть проводити розрахунки виключно з використанням рахунків у форматі IBAN", - сказано в повідомленні, передає LB.ua.

Зазначено, що перехід усіх розрахунків клієнтів банків на стандарт IBAN зробить комфортнішим оформлення розрахункових документів.

Стандарт IBAN в Україні почали вводити 5 серпня 2019 року. Номер банківського рахунку за стандартом IBAN складається з 29 символів у такій послідовності:

  1. код країни (UA);
  2. контрольний розряд (2 цифри);
  3. код банку (6 цифр);
  4. рахунок (довжина номера рахунку не фіксується, з 1 листопада 2019 року це може бути від 5 до 19 символів).

Тож у новому стандарті банківських рахунків за номером рахунку можна буде визначити банк, у якому його відкрито.

Нагадаємо, що у 2019 році Українці продали банкам 14,94 мільярда доларів, а купили у банках 14,76 мільярда доларів.

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13 01 2020 14:00
ТЕГИ: банк, IBAN
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