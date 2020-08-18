Китайська вакцина проти коронавірусу з’явиться на ринку вже у грудні Вона коштуватиме менше 144 доларів

Китайська вакцина від коронавірусу, яка там була зареєстрована напередодні, з’явиться на ринку у цьому році наприкінці грудня. Вона коштуватиме менше за 1 000 юанів (144 доларів США) за дві дози.

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