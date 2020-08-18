ЗДОРОВ'Я НОВИНИКитайська вакцина від коронавірусу, яка там була зареєстрована напередодні, з’явиться на ринку у цьому році наприкінці грудня. Вона коштуватиме менше за 1 000 юанів (144 доларів США) за дві дози.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китайська вакцина проти коронавірусу з’явиться на ринку вже у грудні
Вона коштуватиме менше 144 доларів
freepik
Про це повідомляє ECNS, передає РБК - Україна.
Керівник Китайської національної фармацевтичної групи Sinopharm Лію Джинжена зазначив, що не всі 1,4 мільярда громадян Китаю повинні будуть вакцинуватися. Він також додав, що вже сам зробив вакцинацію двома дозами й не відчуває побічних ефектів.
Нагадаємо, що 18 серпня в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало.
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