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Китайська вакцина проти коронавірусу з’явиться на ринку вже у грудні

Вона коштуватиме менше 144 доларів
Китайська вакцина від коронавірусу, яка там була зареєстрована напередодні, з’явиться на ринку у цьому році наприкінці грудня. Вона коштуватиме менше за 1 000 юанів (144 доларів США) за дві дози.
Китайська вакцина проти коронавірусу з’явиться на ринку вже у грудні freepik

Про це повідомляє ECNS, передає РБК - Україна.

Керівник Китайської національної фармацевтичної групи Sinopharm Лію Джинжена зазначив, що не всі 1,4 мільярда громадян Китаю повинні будуть вакцинуватися. Він також додав, що вже сам зробив вакцинацію двома дозами й не відчуває побічних ефектів.

Нагадаємо, що 18 серпня в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало.

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18 08 2020 13:20
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