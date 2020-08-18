В Україні зафіксовано 1616 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 1616 нових випадків

18 серпня (станом на 9:00) в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало.

telegram.org/COVID19_Ukraine

Загалом проведено 1 315 409 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 761 пацієнт. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 3272 випадки; Волинська область — 4792 випадки; Дніпропетровська область — 1772 випадки; Донецька область — 1100 випадків; Житомирська область — 2497 випадків; Закарпатська область — 6435 випадків; Запорізька область — 1154 випадки; Івано-Франківська область — 6959 випадків; Кіровоградська область — 746 випадків; м. Київ — 10 730 випадків; Київська область — 4620 випадків; Львівська область — 12 260 випадків; Луганська область — 185 випадків; Миколаївська область — 832 випадки; Одеська область — 5158 випадків; Полтавська область — 565 випадків; Рівненська область — 7828 випадків; Сумська область — 966 випадків; Тернопільська область — 3902 випадки; Харківська область — 6360 випадків; Херсонська область — 304 випадки; Хмельницька область — 1628 випадків; Чернівецька область — 7954 випадки; Черкаська область — 1167 випадків; Чернігівська область — 1250 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 серпня 2020 року до Центру надійшло 1868 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 151 885 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що уряд Румунії продовжив на 30 днів дію режиму надзвичайної ситуації під час боротьби зі пандемією коронавірусу (COVID-19) в країні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію