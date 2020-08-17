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Румунія продовжила режим надзвичайної ситуації через COVID-19

Водночас, згідно з новими правилами, ресторани на вулицях мають закриватися о півночі замість 23-ї години, як було раніше
Уряд Румунії продовжив на 30 днів дію режиму надзвичайної ситуації під час боротьби зі пандемією коронавірусу (COVID-19) в країні.
Румунія продовжила режим надзвичайної ситуації через COVID-19 Фото: zakarpattya.net.ua

Під час дії спецрежиму на території Румунії громадяни зобов’язані носити маски у громадських місцях на вулицях (ринки та зупинки транспорту) впродовж тих годин, які встановила місцева влада кожного району, повідомляє "Укрінформ".

У свою чергу спортивні змагання можуть організовуватися без глядачів, а культурні заходи дозволені з дотриманням поточних карантинних правил.

Водночас, згідно з новими правилами, ресторани на вулицях мають закриватися о півночі замість 23-ї години, як було раніше.

Режим надзвичайної ситуації у Румунії був запроваджений 15 травня після двомісячного режиму надзвичайного стану на тлі пандемії коронавірусу. З того часу уряд країни продовжував режим надзвичайної ситуації на місяць.

Наразі в Румунії вже майже 70 500 випадків захворювання на коронавірус. За останні два тижні в країні щоденно виявляли понад одну тисячу нових випадків COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні змінився розподіл на карантинні зони

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17 08 2020 14:09
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