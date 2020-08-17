В Україні змінився розподіл на карантинні зони
Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Держкомісії з питань ТЕБ і НС 13 серпня, а сьогодні воно набуло чинності й діятиме протягом двох тижнів, повідомляє "Громадське".
До "червоної" зони віднесли такі населені пункти і райони:
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Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;
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місто Самбір Львівської області;
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місто Біляївка Одеської області;
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міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;
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Кіцманський район Чернівецької області.
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До "помаранчевої" зони віднесли такі населені пункти і райони:
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Луцький та Любешівський райони Волинської області;
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місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
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міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;
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міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;
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Миколаївський та Саратський райони Одеської області;
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місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;
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місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;
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місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.
До "жовтої" зони віднесли такі населені пункти і райони:
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місто Київ;
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міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;
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місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
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місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
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міста Одеса, Білгород-Дністровський, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;
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міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
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міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;
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місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;
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Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.
Решта населених пунктів і районів перебувають у "зеленій" зоні.
Нагадаємо, що станом на 9:00 17 серпня в Україні зафіксовано 1464 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
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