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В Україні змінився розподіл на карантинні зони

В Україні з 17 серпня змінився розподіл на карантинні зони відповідно до ситуації з коронавірусом
У Києві та ще дев’яти обласних центрах запроваджуються обмеження через поширення COVID-19.
В Україні змінився розподіл на карантинні зони Фото: з вільних джерел

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Держкомісії з питань ТЕБ і НС 13 серпня, а сьогодні воно набуло чинності й діятиме протягом двох тижнів, повідомляє "Громадське".

До "червоної" зони віднесли такі населені пункти і райони:

  • Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;

  • місто Самбір Львівської області;

  • місто Біляївка Одеської області;

  • міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;

  • Кіцманський район Чернівецької області.

  • До "помаранчевої" зони віднесли такі населені пункти і райони:

  • Луцький та Любешівський райони Волинської області;

  • місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

  • міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;

  • міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

  • Миколаївський та Саратський райони Одеської області;

  • місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;

  • місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;

  • місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.

До "жовтої" зони віднесли такі населені пункти і райони:

  • місто Київ;

  • міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;

  • місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

  • місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

  • міста Одеса, Білгород-Дністровський, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;

  • міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

  • міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;

  • місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;

  • Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Решта населених пунктів і районів перебувають у "зеленій" зоні.

Нагадаємо, що станом на 9:00 17 серпня в Україні зафіксовано 1464 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

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17 08 2020 10:30
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