В Україні зафіксовано 1464 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 3234 випадки;
Волинська область - 4707 випадків;
Дніпропетровська область - 1750 випадків;
Донецька область - 1094 випадки;
Житомирська область - 2479 випадків;
Закарпатська область - 6329 випадків;
Запорізька область - 1118 випадків;
Івано-Франківська область - 6790 випадків;
Кіровоградська область - 743 випадки;
м. Київ - 10 642 випадки;
Київська область - 4554 випадки;
Львівська область - 12 079 випадків;
Луганська область - 184 випадки;
Миколаївська область - 819 випадків;
Одеська область - 5062 випадки;
Полтавська область - 557 випадків;
Рівненська область - 7716 випадків;
Сумська область - 891 випадок;
Тернопільська область - 3817 випадків;
Харківська область - 6156 випадків;
Херсонська область - 301 випадок;
Хмельницька область - 1618 випадків;
Чернівецька область - 7782 випадки;
Черкаська область - 1165 випадків;
Чернігівська область - 1233 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 серпня 2020 року до Центру надійшло 1490 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 150 017 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіціний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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