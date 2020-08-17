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В Україні зафіксовано 1464 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужало 342 пацієнти
17 серпня (станом на 9:00) в Україні 92 820 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2089 летальних, 48 164 пацієнти одужало.
В Україні зафіксовано 1464 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 3234 випадки;

Волинська область - 4707 випадків;

Дніпропетровська область - 1750 випадків; 

Донецька область - 1094 випадки;

Житомирська область - 2479 випадків;

Закарпатська область - 6329 випадків;

Запорізька область - 1118 випадків;

Івано-Франківська область -  6790 випадків;

Кіровоградська область - 743 випадки;

м. Київ - 10 642 випадки;

Київська область - 4554 випадки;

Львівська область - 12 079 випадків; 

Луганська область - 184 випадки;

Миколаївська область - 819 випадків;

Одеська область - 5062 випадки;

Полтавська область - 557 випадків;

Рівненська область - 7716 випадків;

Сумська область - 891 випадок;

Тернопільська область - 3817 випадків;

Харківська область - 6156 випадків;

Херсонська область - 301 випадок;

Хмельницька область - 1618 випадків;

Чернівецька область - 7782 випадки;

Черкаська область - 1165 випадків;

Чернігівська область - 1233 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 серпня 2020 року до Центру надійшло 1490 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 150 017 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіціний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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17 08 2020 09:59
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