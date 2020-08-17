В Україні зафіксовано 1464 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужало 342 пацієнти

17 серпня (станом на 9:00) в Україні 92 820 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2089 летальних, 48 164 пацієнти одужало.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 3234 випадки; Волинська область - 4707 випадків; Дніпропетровська область - 1750 випадків; Донецька область - 1094 випадки; Житомирська область - 2479 випадків; Закарпатська область - 6329 випадків; Запорізька область - 1118 випадків; Івано-Франківська область - 6790 випадків; Кіровоградська область - 743 випадки; м. Київ - 10 642 випадки; Київська область - 4554 випадки; Львівська область - 12 079 випадків; Луганська область - 184 випадки; Миколаївська область - 819 випадків; Одеська область - 5062 випадки; Полтавська область - 557 випадків; Рівненська область - 7716 випадків; Сумська область - 891 випадок; Тернопільська область - 3817 випадків; Харківська область - 6156 випадків; Херсонська область - 301 випадок; Хмельницька область - 1618 випадків; Чернівецька область - 7782 випадки; Черкаська область - 1165 випадків; Чернігівська область - 1233 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 серпня 2020 року до Центру надійшло 1490 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 150 017 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіціний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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