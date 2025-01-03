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Китайські авіакомпанії уникають польотів над росією після катастрофи в Казахстані

03 січня 2025, 09:34
Китайські авіакомпанії уникають польотів над росією після катастрофи в Казахстані
Фото: Ukrinform
Мова про рейси, які прямують до Грузії і Угорщини.

Авіакомпанії Китаю облітають повітряний простір над південним заходом рф після авіакатастрофи у Казахстані. 

Про це повідомляє газета South China Morning Post.

Рейси між китайським Урумчі і столицею Грузії Тбілісі облітають південно-західний російський регіон Дагестан, а літаки авіакомпаній China Southern Airlines і Air China з 26 грудня входили в повітряний простір Грузії через Азербайджан після перетину Каспійського моря та поверталися назад таким же маршрутом.

Зміни були помічені і на рейсах China Southern, що з'єднують столицю Угорщини Будапешт з Гуанчжоу на півдні Китаю.

Раніше вони після перетину Каспійського моря пролетіти через Дагестан до Угорщини, літаки China Southern минулого тижня пролетіли через центральну і західну рф, а потім полетіли на південь до Будапешту. 

Таким маршрутом авіакомпанія іноді користувалася навіть до катастрофи.

Проте більшість китайських перевізників продовжують використовувати свої початкові маршрути через російський повітряний простір. Зокрема ті, що прямують до Західної Європи і Скандинавії.

В кінці року в уряді Азербайджану підтвердили, що пасажирський літак Azerbaijan Airlines збила російська ракета.

 

РосіяКитайповітряний простір

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