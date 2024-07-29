Китайські банки блокують російські платежі

Зазначається, що росіянам дедалі складніше оплачувати товари в юанях.

Китай не хоче мати справи із російським бізнесменами та їх платежами. Так, ситуація з російськими платежами до Китаю продовжує погіршуватися: китайські банки почали повертати до росії близько 80% переказів у юанях.

Про це пишуть росЗМІ.

Китайська сторона посилює вимоги з грудня 2023 року. Тоді президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти кредитних організацій третіх країн за співпрацю з російськими підсанкційними компаніями та допомогу військово-промисловому комплексу.

Після чергового посилення санкцій у червні, коли США включили до визначення військово-промисловому комплексу рф усіх підсанкціонованих осіб, у тому числі російські банки, на китайській стороні перекази стали зависати до кількох тижнів, після чого їх нерідко скасовують без пояснення причин. У результаті, за його словами, клієнт зазнає втрат на курсі та конвертації.

"Комісію візьмуть, а платіж виконаний не буде", – зазначило джерело.