Китайські банки блокують російські платежі
29 липня 2024, 11:51
Фото: AFP
Зазначається, що росіянам дедалі складніше оплачувати товари в юанях.
Китай не хоче мати справи із російським бізнесменами та їх платежами. Так, ситуація з російськими платежами до Китаю продовжує погіршуватися: китайські банки почали повертати до росії близько 80% переказів у юанях.
Про це пишуть росЗМІ.
Китайська сторона посилює вимоги з грудня 2023 року. Тоді президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти кредитних організацій третіх країн за співпрацю з російськими підсанкційними компаніями та допомогу військово-промисловому комплексу.
Після чергового посилення санкцій у червні, коли США включили до визначення військово-промисловому комплексу рф усіх підсанкціонованих осіб, у тому числі російські банки, на китайській стороні перекази стали зависати до кількох тижнів, після чого їх нерідко скасовують без пояснення причин. У результаті, за його словами, клієнт зазнає втрат на курсі та конвертації.
"Комісію візьмуть, а платіж виконаний не буде", – зазначило джерело.
"Банки нічого не запитують: гроші просто зависають на кореспондентських рахунках на 30-40 днів і повертаються назад", – каже керуючий партнер російської консалтингової компанії.
За його словами, іноді товар прибуває в росію, і китайський постачальник не може отримати свої гроші протягом п'яти-шести місяців. Однак нерідко постачання триває на умовах післяплати.
російським компаніям все частіше доводиться вдаватися до послуг посередників – платіжних агентів або "торговельних будинків".
На даний момент на платіжних агентів припадає близько 30% платежів. Використання посередника призводить до здорожчання угоди, оскільки клієнтам потрібно закладати додаткову комісію. У середньому вона становить 3-5%, але може сягати 8-10% залежно від складності логістичного ланцюжка та суми угоди.