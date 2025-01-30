Китайські банки знову почали блокувати платежі до росії
Останні санкції Вашингтону "зачепили" банк рф Газпромбанк і на початку року, десятки компаній посередників, які постачали товари в обхід обмежень, спричинило нові проблеми у розрахунках з Китаєм.
Про це повідомляє агенція Bloomberg.
Транскордонні платежі в юанях знову призупинилися китайськими банками.
За словами топ-менеджери двох російських експортерів сировини, китайські кредитні організації стурбовані останніми діями адміністрації Байдена і вимагають більше часу на аналіз транзакцій.
Окрім фінансових санкцій, під які потрапили 50 російських банків, Мінфін США вніс у "чорні списки" близько 100 компаній, зокрема китайських, яких звинуватив у порушенні обмежувальних заходів проти Росії.
Також під блокуючі санкції потрапив киргизький Керемет-банк, який, за американськими даними, проводив валютні платежі для ПСБ - опорного банку російської "оборонки".
Останні введені санкції призвели до падіння російського експорту наприкінці 2024 року.
Так, за жовтень-грудень на вивезенні товарів за кордон економіка заробила $99,6 млрд - на 7% менше, ніж у четвертому кварталі минулого року.
В грудні спад експорту сягнув 19% у річному вираженні, а профіцит торговельного балансу стиснувся до $5,6 млрд - найнижчого значення з 2020 року.
Також в середині січня стало відомо, що Міністерство фінансів США вводить проти росії нові санкції.