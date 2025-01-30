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Китайські банки знову почали блокувати платежі до росії

30 січня 2025, 21:03
Китайські банки знову почали блокувати платежі до росії
Фото: AFP
Сталося це після посилення санкцій США.

Останні санкції Вашингтону "зачепили" банк рф Газпромбанк і на початку року, десятки компаній посередників, які постачали товари в обхід обмежень, спричинило нові проблеми у розрахунках з Китаєм.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Транскордонні платежі в юанях знову призупинилися китайськими банками.  

За словами топ-менеджери двох російських експортерів сировини, китайські кредитні організації стурбовані останніми діями адміністрації Байдена і вимагають більше часу на аналіз транзакцій.

Окрім фінансових санкцій, під які потрапили 50 російських банків, Мінфін США вніс у "чорні списки" близько 100 компаній, зокрема китайських, яких звинуватив у порушенні обмежувальних заходів проти Росії.

Також під блокуючі санкції потрапив киргизький Керемет-банк, який, за американськими даними, проводив валютні платежі для ПСБ - опорного банку російської "оборонки".

Останні введені санкції призвели до падіння російського експорту наприкінці 2024 року. 

Так, за жовтень-грудень на вивезенні товарів за кордон економіка заробила $99,6 млрд - на 7% менше, ніж у четвертому кварталі минулого року.

В грудні спад експорту сягнув 19% у річному вираженні, а профіцит торговельного балансу стиснувся до $5,6 млрд - найнижчого значення з 2020 року.

Також в середині січня стало відомо, що Міністерство фінансів США вводить проти росії нові санкції.

 

РосіяСШАКитайсанкції

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