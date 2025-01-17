Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Китайські хакери викрали дані Мінфіну США, включаючи матеріали про санкції – звіт

17 січня 2025, 09:06
Китайські хакери викрали дані Мінфіну США, включаючи матеріали про санкції – звіт
Мінфін відіграє центральну роль в управлінні державним боргом, запровадженні санкцій і формуванні економічної політики США.

Китайські хакери, які здійснили кібератаку на Міністерство фінансів США, отримали доступ до понад 400 ноутбуків і стаціонарних комп'ютерів співробітників та вищого керівництва відомства, які, зокрема, займаються санкціями, міжнародними справами та розвідкою.

Про це йдеться у звіті американського Мінфіну, з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

Хакери отримали логіни й паролі деяких співробітників, а також доступ до понад трьох тисяч файлів на персональних комп'ютерах. Серед цих файлів політичні та проїзні документи, організаційні схеми, матеріали про санкції та іноземні інвестиції, а також “чутливі для правоохоронних органів” дані. Зловмисники, ймовірно, викрали матеріали, але, схоже, не отримали доступу до секретних систем Мінфіну або електронної пошти, згідно з висновками.

Звіт, датований 15 січня та адресований членам Конгресу, пропонує найповнішу на сьогодні картину того, що американські чиновники називають “вторгненням іноземного конкурента” у відомство, яке відіграє центральну роль в управлінні державним боргом, запровадженні санкцій і формуванні економічної політики США.

Немає жодних доказів того, що хакери намагалися проникнути в системи Мінфіну з метою довгострокового збору розвідувальної інформації, зазначається у звіті. Також у пристроях, які стали об'єктами кібератаки, не було виявлено ознак шкідливого програмного забезпечення.

8 грудня компанія-постачальник програмного забезпечення BeyondTrust Corp. повідомила Мінфіну США про те, що відомство потрапило під кібератаку через хакерську атаку на мережі компанії. Слідчі приписали причетність до зламу китайським хакерам Silk Typhoon і UNC5221. Зазначається, що хакери надавали пріоритет збору документів і діяли в неробочий час відомства, щоб уникнути виявлення.

Китайські офіційні особи вже давно заперечують звинувачення США у причетності до кібератак, а речник Міністерства закордонних справ Пекіна минулого місяця назвав заяви про те, що за атакою на американський Мінфін стоїть Китай, “необґрунтованими та безпідставними”.

Хакери отримали доступ до 419 комп'ютерів з кінця вересня до середини листопада минулого року, найбільше їх цікавили Управління з контролю за іноземними активами, Управління міжнародних справ та Управління розвідки й аналізу, йдеться у звіті. Співробітники контррозвідки все ще проводять “всебічну оцінку шкоди”.

хакериКитаймінфін США

Останні матеріали

Політика
"Це не на часі... зараз". Потрібна зміна принципів і схеми побудови укріплень – Том Купер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 12:59
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Політика
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 07:46
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Політика
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2025, 14:49
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Політика
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 16 січня 2025, 12:21
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Політика
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 січня 2025, 08:24
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Cуспільство
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 січня 2025, 16:41
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Політика
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 12:41
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Cуспільство
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 08:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється