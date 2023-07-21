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ПОЛІТИКА

Китайські хакери зламали електронну пошту посла США в Пекіні – WSJ

21 липня 2023, 14:52
Китайські хакери зламали електронну пошту посла США в Пекіні – WSJ
Фото: Ukrinform
Як стверджує видання, Державний департамент Сполучених Штатів відмовився надати будь-які подробиці та повідомив, що розслідування шпигунської операції триває.

Пов'язані з Пекіном хакери в ході шпигунської операції отримали доступ до електронної пошти посла США в Китаї Ніколаса Бернса.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як стверджує видання, Державний департамент Сполучених Штатів відмовився надати будь-які подробиці та повідомив, що розслідування шпигунської операції триває.

"З міркувань безпеки ми не будемо ділитися додатковою інформацією про характер і масштаби цього інциденту з кібербезпекою", - зазначили в Держдепі.

Китайські хакери зламали низку облікових записів електронної пошти, пов’язаних з урядовими установами в США та Західній Європі

Хакерська група Storm-0558 з метою шпигунства зламала ряд облікових записів електронних пошт, пов'язаних з державними установами в Західній Європі. Відомо, що хакери отримали доступ до даних пошт приблизно 25 організацій.

За даними Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури США хакери отримали доступ і викрали несекретні дані Exchange Online Outlook. Виконавчий віце-президент Microsoft Чарлі Белл заявив, що група Storm-0558 зосереджена на шпигунстві, наприклад, на отриманні доступу до систем електронної пошти для збору розвідувальних даних.

Раніше повідомлялось, що хакери з Північної Кореї зламали американську технологічну компанію, щоб викрасти криптовалюту.

СШАКитайхакери

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