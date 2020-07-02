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Китайські компанії планують створити конкурента Google Play — ЗМІ

На прототипі сайту GDSA повідомляється, що спочатку платформа буде охоплювати дев'ять регіонів, включно з Індією, Індонезією і РФ
Китайські компанії Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo та Vivo об'єднують зусилля для створення конкурента Google Play - платформи для виробників ігрового, музичного, кіно- і телеконтенту.
Китайські компанії планують створити конкурента Google Play — ЗМІ Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела,передає "Економічна правда".

Зазначається, що компанії об'єднаються в Глобальний альянс розробників послуг. 

За словами джерел видання, Альянс планували запустити у березні, але не ясно, як на це вплине епідемія коронавірусу у Китаї.

На прототипі сайту GDSA повідомляється, що спочатку платформа буде охоплювати дев'ять регіонів, включно з Індією, Індонезією і РФ.

"За допомогою альянсу компанії зможуть використовувати свої переваги в різних регіонах: у Xiaomi сильна база користувачів в Індії, у Vivo та Oppo в Південно-Східній Азії, а у Huawei - в Європі" - заявила віце-президент мобільного напряму аналітичної фірми Canalys Ніколь Пен.

Усі 4 компанії відмовились коментувати виданню цю інформацію. Google також не відповів на запит щодо коментарів.

Зазначається, що за підсумками 2019 року Google заробив 8,8 млрд доларів в глобальному масштабі в магазині Play. Також компанія отримує близько 30% комісійних від продажу фільмів, книг і додатків.

Нагадаємо, що компанія Apple працює над функцією, яка дозволить відкривати, зачиняти й стартувати автомобіль завдяки iPhone.

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07 02 2020 14:30
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