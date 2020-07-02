Китайські компанії планують створити конкурента Google Play — ЗМІ
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела,передає "Економічна правда".
Зазначається, що компанії об'єднаються в Глобальний альянс розробників послуг.
За словами джерел видання, Альянс планували запустити у березні, але не ясно, як на це вплине епідемія коронавірусу у Китаї.
На прототипі сайту GDSA повідомляється, що спочатку платформа буде охоплювати дев'ять регіонів, включно з Індією, Індонезією і РФ.
"За допомогою альянсу компанії зможуть використовувати свої переваги в різних регіонах: у Xiaomi сильна база користувачів в Індії, у Vivo та Oppo в Південно-Східній Азії, а у Huawei - в Європі" - заявила віце-президент мобільного напряму аналітичної фірми Canalys Ніколь Пен.
Усі 4 компанії відмовились коментувати виданню цю інформацію. Google також не відповів на запит щодо коментарів.
Зазначається, що за підсумками 2019 року Google заробив 8,8 млрд доларів в глобальному масштабі в магазині Play. Також компанія отримує близько 30% комісійних від продажу фільмів, книг і додатків.
Нагадаємо, що компанія Apple працює над функцією, яка дозволить відкривати, зачиняти й стартувати автомобіль завдяки iPhone.
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