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Apple розробляє автомобільний ключ для iPhone

“Apple оприлюднив бетаверсію iOS 13.4 для розробників. Усередині ОС були знайдені докази нової функції, яка дозволить використовувати iPhone як автомобільний ключ“
Компанія Apple працює над функцією, яка дозволить відкривати, зачиняти й стартувати автомобіль завдяки iPhone.
Apple розробляє автомобільний ключ для iPhone 9to5mac

Про це повідомляє портал 9to5mac,передає УКРІНФОРМ.

“Apple оприлюднив бетаверсію (операційної системи — ред.) iOS 13.4 для розробників. Усередині ОС були знайдені докази нової функції, яка дозволить використовувати iPhone як автомобільний ключ“, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у бетаверсії нової операційної системи є згадка про функцію “Автомобільний ключ”, який дозволить як iPhone, так і розумному годиннику Apple Watch, відкривати та зачиняти автомобіль.

Сам ключ можна буде використовувати в автомобілях з технологією бездротового високочастотного зв'язку малого радіусу дії.

Таким чином власнику автомобіля буде достатньо тримати iPhone біля транспортного засобу, аби використовувати його як звичайний металевий автоключ.

Зазначається, що при цьому власникам авто не буде потрібно проходити автентифікацію обличчя.

Нова функція буде також працювати у момент, коли в iPhone й Apple Watch розрядиться батарея.

Очікується, що “автомобільний ключ” стане доступним після офіційного представлення операційної системи iOS 13.4.

Нагадаємо, що компанія Apple подала на реєстрацію патент на дизайн комп’ютера-моноблока — тобто із вбудованими клавіатурою та екраном. Його корпус буде виготовлений зі скла і матиме форму вигнутого листа.

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06 02 2020 15:20
ТЕГИ: Apple, iPhone
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