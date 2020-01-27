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Майбутнє iMac? Apple хоче запатентувати скляний комп’ютер-моноблок

Apple пропонує використати таку кількість скла для корпусу своїх пристроїв
Компанія Apple подала на реєстрацію патент на дизайн комп’ютера-моноблока — тобто із вбудованими клавіатурою та екраном. Його корпус буде виготовлений зі скла і матиме форму вигнутого листа.
Майбутнє iMac? Apple хоче запатентувати скляний комп’ютер-моноблок Фото: AFP

Як повідомляє The Verge, заявка на відповідний патент міститься на сайті Бюро патентів і торговельних марок США. Її подали ще в травні 2019 року,передає "Громадське".

У патенті описується, як засоби введення (клавіатура) й виведення (дисплей) комп’ютерів iMac можна об’єднати в межах одного блоку, зробленого зі скла у формі дещо зігнутого листа. Для забезпечення стійкості ззаду створять підпорку.

Концепт майбутнього комп'ютера-моноблока від Apple
Фото: 

U.S. Patent and Trademark Office

 

 

The Verge відзначає, що це вперше Apple пропонує використати таку кількість скла для корпусу своїх пристроїв. «Амбітною» називають оглядачі видання ідею об’єднати всі засоби введення й виведення інформації в один блок.

Одне з креслень, що додаються до патента, показують, що майбутній iMac можна навіть буде складати для зручності транспортування. А ще до нього можна буде під’єднувати фірмові ноутбуки Apple MacBook.

Концепт майбутнього комп'ютера-моноблока від Apple. Для посилення рівноваги ззаду передбачена підпорка з усіма необхідними портами
Фото: 

U.S. Patent and Trademark Office

 

Нагадаємо, що Члени Європейського парламенту планують винести на голосування постанову, якою зобов’яжуть Європейську комісію впровадити єдиний стандарт зарядного пристрою на всіх ґаджетах.

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27 01 2020 17:00
ТЕГИ: Apple
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