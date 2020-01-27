Майбутнє iMac? Apple хоче запатентувати скляний комп’ютер-моноблок
Як повідомляє The Verge, заявка на відповідний патент міститься на сайті Бюро патентів і торговельних марок США. Її подали ще в травні 2019 року,передає "Громадське".
У патенті описується, як засоби введення (клавіатура) й виведення (дисплей) комп’ютерів iMac можна об’єднати в межах одного блоку, зробленого зі скла у формі дещо зігнутого листа. Для забезпечення стійкості ззаду створять підпорку.
The Verge відзначає, що це вперше Apple пропонує використати таку кількість скла для корпусу своїх пристроїв. «Амбітною» називають оглядачі видання ідею об’єднати всі засоби введення й виведення інформації в один блок.
Одне з креслень, що додаються до патента, показують, що майбутній iMac можна навіть буде складати для зручності транспортування. А ще до нього можна буде під’єднувати фірмові ноутбуки Apple MacBook.
Нагадаємо, що Члени Європейського парламенту планують винести на голосування постанову, якою зобов’яжуть Європейську комісію впровадити єдиний стандарт зарядного пристрою на всіх ґаджетах.
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