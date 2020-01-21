У ЄС можуть змусити Apple відмовитися від роз’єму Lightning
Як зазначає BBC, це означає, що Apple доведеться відмовитися від свого роз’єму Lightning, який використовується на iPhone — принаймні в країнах ЄС,передає "Громадське".
Журналісти припускають, що компанія може або обрати USB Type-C, який нині використовується на деяких пристроях Android, або повністю перейти на метод безпровідної зарядки.
У ЄС такий крок пояснюють необхідністю скоротити кількість відходів від застарілих кабелів зарядних пристроїв, які, за оцінками, щороку становлять понад 51 тисячу тон.
«Це (кабелі від уживаних зарядних пристроїв — ред.) приносить надзвичайну шкоду довкіллю. Єдиний зарядний пристрій має підходити для всіх мобільних телефонів, планшетів, електронних книг та інших ґаджетів», — вважає член Європарламенту Алекс Аґіус Саліба.
Попри те, що дата голосування й деталі резолюції європарламентарів ще не відомі, Apple уже заявила, що пропоновані зміни негативно вплинуть на споживачів і перешкоджатимуть інноваціям.
У 2009 році на ринку існувало понад 30 різних стандартів зарядних пристроїв. Потім того ж року Apple разом із 10 іншими великими технологічними компаніями підписала меморандум про взаєморозуміння, яким зобов’язувалася перевести свої зарядні пристрої на стандарт, сумісний із micro-USB. Утім Apple скористався можливістю обійти це зобов’язання шляхом створення адаптера.
Усі сучасні ґаджети використовують один із трьох стандартів зарядного пристрою: micro-USB, USB Type-C і Lightning.
Нагадаємо, що Компанія Apple тестує нову функцію для iOS 13.3.1, а саме: повне вимкнення відстеження місцеперебування iPhone 11.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею