У ЄС можуть змусити Apple відмовитися від роз’єму Lightning

"Єдиний зарядний пристрій має підходити для всіх мобільних телефонів, планшетів, електронних книг та інших ґаджетів"

Члени Європейського парламенту планують винести на голосування постанову, якою зобов’яжуть Європейську комісію впровадити єдиний стандарт зарядного пристрою на всіх ґаджетах.

Як зазначає BBC, це означає, що Apple доведеться відмовитися від свого роз’єму Lightning, який використовується на iPhone — принаймні в країнах ЄС,передає "Громадське".

Журналісти припускають, що компанія може або обрати USB Type-C, який нині використовується на деяких пристроях Android, або повністю перейти на метод безпровідної зарядки.

У ЄС такий крок пояснюють необхідністю скоротити кількість відходів від застарілих кабелів зарядних пристроїв, які, за оцінками, щороку становлять понад 51 тисячу тон.

«Це (кабелі від уживаних зарядних пристроїв — ред.) приносить надзвичайну шкоду довкіллю. Єдиний зарядний пристрій має підходити для всіх мобільних телефонів, планшетів, електронних книг та інших ґаджетів», — вважає член Європарламенту Алекс Аґіус Саліба.

Попри те, що дата голосування й деталі резолюції європарламентарів ще не відомі, Apple уже заявила, що пропоновані зміни негативно вплинуть на споживачів і перешкоджатимуть інноваціям.

У 2009 році на ринку існувало понад 30 різних стандартів зарядних пристроїв. Потім того ж року Apple разом із 10 іншими великими технологічними компаніями підписала меморандум про взаєморозуміння, яким зобов’язувалася перевести свої зарядні пристрої на стандарт, сумісний із micro-USB. Утім Apple скористався можливістю обійти це зобов’язання шляхом створення адаптера.

Усі сучасні ґаджети використовують один із трьох стандартів зарядного пристрою: micro-USB, USB Type-C і Lightning.

Нагадаємо, що Компанія Apple тестує нову функцію для iOS 13.3.1, а саме: повне вимкнення відстеження місцеперебування iPhone 11.