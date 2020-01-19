ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Apple тестує нову функцію для iOS 13.3.1, а саме: повне вимкнення відстеження місцеперебування iPhone 11.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple тестує повне вимкнення відстеження місцеперебування телефону
Раніше користувачі iPhone 11 та 11 Pro помітили, що саме U1 дозволяв відстежувати місце розташування користувача навіть, якщо вимкнути пошук геолокації
Фото: uastudent.com
Журналіст Брендон Буч помітив, що бета-версія iOS 13.3.1 дозволяє повністю вимикати в iPhone 11 чіп U1, повідомляє "Громадське".
Фото: Twitter Brandon Butch
Раніше користувачі iPhone 11 та 11 Pro помітили, що саме U1 дозволяв відстежувати місце розташування користувача навіть, якщо вимкнути пошук геолокації.
Чіп U1 підтримує широкосмуговий зв'язок, яка дозволяє визначати розташування з точністю 5-10 сантиметрів.
Нагадаємо, що кардіолог звинувачує Apple в порушенні патенту через Apple Watch.
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