Apple тестує повне вимкнення відстеження місцеперебування телефону

Журналіст Брендон Буч помітив, що бета-версія iOS 13.3.1 дозволяє повністю вимикати в iPhone 11 чіп U1, повідомляє "Громадське".

Фото: Twitter Brandon Butch

Раніше користувачі iPhone 11 та 11 Pro помітили, що саме U1 дозволяв відстежувати місце розташування користувача навіть, якщо вимкнути пошук геолокації.

Чіп U1 підтримує широкосмуговий зв'язок, яка дозволяє визначати розташування з точністю 5-10 сантиметрів.

Нагадаємо, що кардіолог звинувачує Apple в порушенні патенту через Apple Watch.