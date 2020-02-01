Кардіолог звинувачує Apple в порушенні патенту через Apple Watch
Американський кардіолог звинувачує Apple в порушенні патенту на свій метод виявлення аритмії мерехтіння, який використовують в Apple Watch, повідомляє "Економічна правда".
Про це пише Vector з посиланням на Engadget.
За словами Візеля, він поділився подробицями патенту з Apple у вересні 2017 року. Після цього компанія "відмовилася сумлінно вести переговори" і не залишила кардіолога іншого вибору, окрім як звернутися до суду.
Візель сподівається заборонити Apple використовувати його метод без виплати роялті.
Apple не вперше стикається з патентним позовом. Часто подають в суд "патентні тролі", які або взагалі не розробили якусь конкретну технологію, або не планують впроваджувати її в реальний продукт. У цьому випадку все складніше, адже Візель реальний винахідник.
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