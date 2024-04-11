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Китай скасовує відвантаження кількох партій кукурудзи з України – Bloomberg

11 квітня 2024, 20:52
Китай скасовує відвантаження кількох партій кукурудзи з України – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Імпортери з Китаю скасували 4 або 5 вантажів, запланованих на червень.

Крім того, китайська митниця обмежує поставки на підконтрольні території, повідомляє агенція Bloomberg.

Китайські покупці скасовують поставки кукурудзи з України тому, що прагнуть виконати нові урядові заходи щодо підтримки власних фермерів.

Наразі відомо про 4-5 відмов від вантажів української кукурудзи, які раніше були заброньовані до доставки в період з квітня по червень.

Скасування відбулося протягом останніх двох тижнів. 

В майбутньому й інші відправлення з України можуть бути зірвані.

Скасування відбулося після того, як китайські митники попросили трейдерів обмежити поставки іноземної кукурудзи в митні зони, щоб зменшити надлишок внутрішньої пропозиції і підтримати ціни для фермерів перед сезоном посіву.

Продавці можуть привозити кукурудзу на митні території і змішувати її з іншими інгредієнтами в корм для тварин, перш ніж імпортувати її за нижчою ставкою податку.

Китай є найбільшим імпортером кукурудзи у світі і  тому відмова від імпорту з України може вдарити по світових цінах, які вже перебувають під тиском після щедрих врожаїв у США і Бразилії.

Сьогодні також стало відомо, що Угорщина введе нові заборони на імпорт сільгосппродукції з України.

 

Китайкукурудзаагро з України

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