Китай скасовує відвантаження кількох партій кукурудзи з України – Bloomberg
Крім того, китайська митниця обмежує поставки на підконтрольні території, повідомляє агенція Bloomberg.
Китайські покупці скасовують поставки кукурудзи з України тому, що прагнуть виконати нові урядові заходи щодо підтримки власних фермерів.
Наразі відомо про 4-5 відмов від вантажів української кукурудзи, які раніше були заброньовані до доставки в період з квітня по червень.
Скасування відбулося протягом останніх двох тижнів.
В майбутньому й інші відправлення з України можуть бути зірвані.
Скасування відбулося після того, як китайські митники попросили трейдерів обмежити поставки іноземної кукурудзи в митні зони, щоб зменшити надлишок внутрішньої пропозиції і підтримати ціни для фермерів перед сезоном посіву.
Продавці можуть привозити кукурудзу на митні території і змішувати її з іншими інгредієнтами в корм для тварин, перш ніж імпортувати її за нижчою ставкою податку.
Китай є найбільшим імпортером кукурудзи у світі і тому відмова від імпорту з України може вдарити по світових цінах, які вже перебувають під тиском після щедрих врожаїв у США і Бразилії.
Сьогодні також стало відомо, що Угорщина введе нові заборони на імпорт сільгосппродукції з України.