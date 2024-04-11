Угорщина введе нові заборони на імпорт сільгосппродукції з України

Влада Угорщини планує нові обмеження на імпорт агро продукції з України.

Там пояснюють це захистом угорських фермерів від ринкових коливань, які спричинені дешевшим українським імпортом.

Про це сьогодні заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, передає АР.

За словами Надя, рішення Євросоюзу дозволити безмитний імпорт з України з 2022 року призвело до "значного надлишку пропозиції і значно нижчих цін" на європейському сільськогосподарському ринку.

"Брюссель і Європейська комісія зрадили угорських фермерів і натомість підтримують українських олігархів", - сказав він.

Міністр Угорщини додав, що влада ухвалила план з 5-ти пунктів для допомоги фермерам, який передбачає вимогу до продавців і логістичних компаній повідомляти про товари, на які поширюються імпортні обмеження і які імпортуються через Україну, в незалежності від країни їхнього походження.

Надь додав, що під таке обмеження також підпадатимуть продукти переробки українського зерна.