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Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію

26 липня 2024, 15:55
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
Фото: з відкритих джерел
В Угорщині заявляють про нафтовий шантаж з боку України.
Україна шантажує Угорщину та Словаччину блокуванням поставок російської нафти. Якщо ситуація не зміниться, можливий дефіцит пального.
 
Про це заявив глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш, пише Telex.
 
За його словами, в інтересах Угорщини, щоб Україна відновила початкову ситуацію. Наразі Будапешт з’ясовує, які у неї є варіанти.
 
"Слід зазначити, що можливість отримувати дешеву російську сировину є частиною економічного успіху ЄС", – сказав Гуяш.
 
За його словами, неприпустимо, щоб Україна блокувала можливість, надану Угорщині від ЄС.
 
Гуяш сказав, що резерви ще є, але рішення має бути знайдене до вересня.
 
"Якщо ситуація не вирішиться, може виникнути нестача палива, але приводу для паніки немає, запаси є, їх можна сміливо гарантувати до вересня, а доти треба знайти рішення", – зазначив Гуяш.
 
Він додав, що Україна ставить Угорщину у "безвихідну ситуацію", а також нагадав, що Будапешт допомагає Києву з постачанням електроенергії і надає притулок українським біженцям.
 
Втім, як стверджує представник угорського уряду, Угорщина не буде використовувати ситуацію для шантажу України.
 
Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Але Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".
 
Україна наполягає, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям. Угорщина та Словаччина ж говорять, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку.
 
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни. Така ситуація виникла після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл". Сійярто поскаржився, що Угорщина не може отримувати достатню кількість нафти без постачання з росії, оскільки для цього немає відповідної інфраструктури.
Угорщинанафтавійна в Україніросія окупанти

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