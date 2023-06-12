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ПОЛІТИКА

Китайські запчастини допомагають Ірану швидко постачати безпілотники до росії – WSJ

12 червня 2023, 18:01
Китайські запчастини допомагають Ірану швидко постачати безпілотники до росії – WSJ
Джерело: iswnews.com
Після того, як Україна збила іранський безпілотник, китайська частина зброї показала, що її створили та відправили російським військам за три місяці.

В одному зі збитих у квітні в Україні іранських дронів-камікадзе виявили деталь, яка, мабуть, була виготовлена в Китаї у січні 2023 року. Це доводить, що Пекін допомагає Тегерану з програмою безпілотників.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Коли цієї весни західні дослідники вивчали іранський безпілотник, збитий над Україною, вони сказали, що зробили важливе відкриття: цього року була виготовлена одна з деталей китайського виробництва.

Викриття показує, що Китай продовжує постачати Ірану будівельні блоки для програми безпілотних літальних апаратів, попри тиск з боку США, що зростає, з метою перекрити глобальний ланцюжок поставок. І це демонструє, як швидко Іран може допомогти росії в її війні проти України, йому потрібно всього три місяці, щоб зробити і поставити москві зброю, яка тероризує цивільне населення України.

Слідчі заявили, що іранський безпілотник, збитий українськими військами в квітні, містив перетворювач напруги, який, мабуть, був виготовлений в Китаї в середині січня. Це перший випадок, коли деталь, виготовлена в 2023 році, була виявлена в безпілотниках дослідниками з Conflict Armament Research, британської групи, яка відстежує глобальні ланцюги поставок зброї.

Війна на Україні створила навантаження на глобальні поставки зброї. США та їхні союзники, які підтримують Україну, щосили намагалися забезпечити Київ величезним запасом військової вогневої потужності, яка необхідна йому для боротьби з російськими військами.

У 2022 році росія звернулася до Ірану, щоб задовольнити свої потреби в зброї для війни проти України, і використання нею іранських безпілотників є найбільш далекосяжним прикладом поглиблення військового співробітництва між двома країнами. За даними українських військових, росія запустила понад 700 безпілотників для ураження електростанцій, міст та військових об'єктів.

Минулого місяця адміністрація Байдена заявила, що росія вичерпала свої запаси іранських безпілотників і що москва попросила Тегеран надіслати ще. Минулого тижня Білий дім заявив, що Іран нещодавно відправив до росії сотні безпілотників на кораблях, що прямують через Каспійське море.

Знаходження китайської запчастини 2023 року проливає світло на проблеми, з якими стикаються США та їхні союзники, намагаючись зупинити потік деталей з усього світу на іранські заводи безпілотників. Китайська запчастина 2023 року, виявлена групою в практично неушкодженому V-подібному безпілотнику, відомому як Shahed-136, знаходилася в навігаційній системі.

Згідно зі звітами ООН, в яких задокументована робота Тегерана з постачання бойовикам-хуситам в Ємені безпілотників в останні роки, Китай і Гонконг вже давно використовуються в якості центрів розподілу іранського виробництва безпілотників. Китайські компанії також відіграють все важливішу роль у наданні допомоги Ірану, згідно з некомерційною організацією Wisconsin Project on Nuclear Arms Control

Вивчення безпілотника, збитого над Україною, виявило явні ознаки того, що він був виготовлений Іраном, сказав Деміен Сплітерс, заступник директора з операцій Conflict Armament Research, який вивчав цю зброю в Україні на початку 2023 року. Дрон був оснащений двигуном іранського виробництва, виробленим компанією, що неодноразово потрапляла під санкції США та їх союзників.

КитайвійнаІранбезпілотникиShahed

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