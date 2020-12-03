Китайському шпигуну дали 10 років в’язниці в Україні
Громадянина Китайської Народної Республіки Шу Юаньцзє, затриманого за шпигунство, засудили до 10 років позбавлення волі в Україні, повідомляє "Українська правда".
Джерело: сайт Служби безпеки України
Дослівно: "За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України громадянина Китайської Народної Республіки Шу Юаньцзє засуджено за шпигунство. Наступні 10 років іноземець проведене за гратами на території нашої країни".
Деталі: Слідство довело, що шпигун, маючи ступінь доктора технічних наук, здійснював розвідувальну діяльність під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між КНР та Україною.
Повідомляється, що під час відряджень до України шпигун намагався схилити до конфіденційного співробітництва групу вітчизняних науковців.
Він намагався за гроші отримати матеріали таємних розробок у ракетно-космічній галузі, що є власністю держави.
Оперативники СБ України затримали іноземця "на гарячому" під час спроби отримання таємних розробок.
Суд визнав іноземця винним у скоєнні злочину за ч .1 ст. 114 (шпигунство) ККУ. Вирок набув законної сили.
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