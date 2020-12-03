Китайському шпигуну дали 10 років в’язниці в Україні

Він намагався за гроші отримати матеріали таємних розробок у ракетно-космічній галузі, що є власністю держави

"За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України громадянина Китайської Народної Республіки Шу Юаньцзє засуджено за шпигунство. Наступні 10 років іноземець проведене за гратами на території нашої країни".

Громадянина Китайської Народної Республіки Шу Юаньцзє, затриманого за шпигунство, засудили до 10 років позбавлення волі в Україні, повідомляє "Українська правда".

Джерело: сайт Служби безпеки України

Дослівно: "За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України громадянина Китайської Народної Республіки Шу Юаньцзє засуджено за шпигунство. Наступні 10 років іноземець проведене за гратами на території нашої країни".

Деталі: Слідство довело, що шпигун, маючи ступінь доктора технічних наук, здійснював розвідувальну діяльність під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між КНР та Україною.

Повідомляється, що під час відряджень до України шпигун намагався схилити до конфіденційного співробітництва групу вітчизняних науковців.

Він намагався за гроші отримати матеріали таємних розробок у ракетно-космічній галузі, що є власністю держави.

Оперативники СБ України затримали іноземця "на гарячому" під час спроби отримання таємних розробок.

Суд визнав іноземця винним у скоєнні злочину за ч .1 ст. 114 (шпигунство) ККУ. Вирок набув законної сили.

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