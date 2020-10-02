Японія вивела на орбіту супутник-шпигун

"У неділю Японія запустила ракету-носій з державним супутником для збирання розвідувальних даних. Він був успішно виведений на орбіту після того, як попередня спроба зльоту була скасована через збій"

Японія провела успішний запуск ракети із супутником, призначеним для збирання розвідувальних даних.

Про це повідомляє Kyodo News,передає УКРІНФОРМ.

"У неділю Японія запустила ракету-носій з державним супутником для збирання розвідувальних даних. Він був успішно виведений на орбіту після того, як попередня спроба зльоту була скасована через збій", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ракета H2A стартувала з космодрому Танегасіма на південному заході країни Кагосіма о 10:34 ранку за місцевим часом.

Цей запуск був призначений на 28 січня, уточнює видання. Але його довелося відкласти через витік в трубопроводі, що використовується для постачання ракети азотом.

Сьогоднішній запуск став 35-м поспіль успішним для ракети H2A.

Нагадаємо, що фахівці NASA, які розслідують причини неполадок під час запуску корабля Starliner, виявили серйозні помилки у програмному забезпеченні, розробленого компанією Boeing.