Японія вивела на орбіту супутник-шпигун
Про це повідомляє Kyodo News,передає УКРІНФОРМ.
"У неділю Японія запустила ракету-носій з державним супутником для збирання розвідувальних даних. Він був успішно виведений на орбіту після того, як попередня спроба зльоту була скасована через збій", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, ракета H2A стартувала з космодрому Танегасіма на південному заході країни Кагосіма о 10:34 ранку за місцевим часом.
Цей запуск був призначений на 28 січня, уточнює видання. Але його довелося відкласти через витік в трубопроводі, що використовується для постачання ракети азотом.
Сьогоднішній запуск став 35-м поспіль успішним для ракети H2A.
Нагадаємо, що фахівці NASA, які розслідують причини неполадок під час запуску корабля Starliner, виявили серйозні помилки у програмному забезпеченні, розробленого компанією Boeing.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею