Китайський апарат доставив зразки місячного ґрунту на орбітальний корабель

Тепер залишається повернути зразки на Землю

У разі успішного завершення місії Китай стане третьою в історії країною, яка збере ґрунт із поверхні супутника Землі - вперше з 1976 року.

Апарат здійснив успішну посаду на Місяць у вівторок, 1 грудня, та почав збирати зразки ґрунту та пилу з раніше невивченого району супутника, повідомляє "Громадське". Упродовж 19 годин роботизованою рукою апарат зібрав зразки, а потім запакував їх. Орієнтовно він мав взяти 2-4 кілограми.

Також апарату вдалося зробити кольоровий панорамний знімок Місяця. Крім того, "Чан’е-5" поставив на поверхні супутника прапор Китаю.

Фото: CNSA У разі успішного завершення місії Китай стане третьою в історії країною після США та СРСР, яка здійснила забір зразків місячного ґрунту. Остання місія такого роду відбулася у 1976 році: тоді радянський космічний апарат "Луна-2"» забрав лише близько 200 грамів місячного ґрунту. Зразки з "Чан’е-5" допоможуть вченим більше дізнатися про походження Місяця та його вулканічну активність.

Нагадаємо, що вперше Китай розгорнув на Місяці свій національний прапор, зроблений з тканини