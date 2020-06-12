Китайський апарат доставив зразки місячного ґрунту на орбітальний корабель
Апарат здійснив успішну посаду на Місяць у вівторок, 1 грудня, та почав збирати зразки ґрунту та пилу з раніше невивченого району супутника, повідомляє "Громадське". Упродовж 19 годин роботизованою рукою апарат зібрав зразки, а потім запакував їх. Орієнтовно він мав взяти 2-4 кілограми.
Також апарату вдалося зробити кольоровий панорамний знімок Місяця. Крім того, "Чан’е-5" поставив на поверхні супутника прапор Китаю.
Фото: CNSA
У разі успішного завершення місії Китай стане третьою в історії країною після США та СРСР, яка здійснила забір зразків місячного ґрунту. Остання місія такого роду відбулася у 1976 році: тоді радянський космічний апарат "Луна-2"» забрав лише близько 200 грамів місячного ґрунту.
Зразки з "Чан’е-5" допоможуть вченим більше дізнатися про походження Місяця та його вулканічну активність.
Нагадаємо, що вперше Китай розгорнув на Місяці свій національний прапор, зроблений з тканини
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