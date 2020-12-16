Китайський екопарк запропонує туристам безпілотні шатли та вендинг-автомати

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє South China Morning Post.

"Життя в китайському місті Ухань, де рік тому було вперше виявлено спалах COVID-19, повернулося в звичне русло. Тепер у жителів і туристів з'явиться новий спосіб проводити дозвілля після оновлення та модернізації місцевого екологічного парку Лунліншань, який обладнали безпілотними транспортними засобами, щоб перевозити відвідувачів, продавати їжу та прибирати сміття", - йдеться в повідомленні.

Фото: CGTN

Зазначається, що в межах проєкту буде залучено 19 автономних транспортних засобів, які стануть доступні з 1 січня 2021 року.

Крім безпілотних таксі та рейсових автобусів, відвідувачам будуть доступні екскурсійні автобуси. У них є два ряди сидінь, але немає керма й кабіни водія. За словами розробників, безпілотні автобуси можуть виявляти перешкоди в радіусі 15 метрів та об'їжджати їх. Транспортні засоби на 99% безпечні та призначені для використання в закритих і напівзакритих територіях за фіксованими маршрутами.

Фото: CGTN

За чистотою екологічного парку стежитимуть автономні машини для прибирання, які спереду схожі на морду панди. Вони оснащені двома щітками для підмітання та ящиком для сміття ззаду, а також внутрішньою системою очищення води для повторного використання. Ці безпілотники можуть працювати в тунелях, вночі й навіть під час зливи. Однак через низьку швидкості пересування (максимум 3 км/год), на очищення всього парку їм знадобиться близько 2,5 годин.

Фото: CGTN

Відвідувачі, які зголодніли або відчувають спрагу, зможуть купити закуски та напої в одному з торгових автоматів, що курсуватимуть територією. Зупинити їх можна просто помахавши руками, перебуваючи поблизу, або за допомогою спеціального мобільного додатка.