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Тижневі канікули в Китаї дали поштовх відновленню внутрішнього туризму

За даними міністерства, обсяг коштів, отриманих від туризму, досяг 466,56 млрд юанів
У Китаї триває відновлення внутрішніх подорожей країною, якому сприяли 7-денні вихідні з нагоди Дня заснування КНР і Свята середини осені.
Тижневі канікули в Китаї дали поштовх відновленню внутрішнього туризму Фото: reuters.com

Як передає Укрінформ із посиланням на CRI, про це повідомили в міністерстві культури і туризму КНР. 

"Туристичні пам'ятки Китаю під час вихідних з нагоди Дня заснування КНР і Свята середини осені, що тривали з 1 до 8 жовтня, відвідали 637 млн туристів. Ця цифра становить 79% від загальної кількості відвідувань, здійснених за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, обсяг коштів, отриманих від туризму, досяг 466,56 млрд юанів (близько 68,5 млрд доларів). Ця сума становить 69,9% від тієї, яку отримали за аналогічний період 2019 року.

День заснування КНР відзначається у Китаї 1 жовтня. Цьогоріч тижневі канікули в країні продовжили до 8 жовтня, оскільки на 1 жовтня також припало Свято середини осені.

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09 10 2020 15:53
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