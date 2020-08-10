Влада Сінгапуру дозволить круїзи без зупинок в інших країнах Поїздки будуть доступні тільки резидентам Сінгапуру

Влада Сінгапуру дозволить резидентам країни відправлятися в круїзи без зупинок в інших країнах в спробі пожвавити галузь, яка постраждала через пандемію коронавірусу.

Фото: Думская

Пілотні круїзи, операторами яких будуть Genting Cruise Lines і Royal Caribbean, запустять в листопаді при максимальній 50% завантаженості, повідомляє "Економічна правда". Поїздки будуть доступні тільки резидентам Сінгапуру. До посадки на лайнер пасажири і члени екіпажу повинні будуть здати тест на коронавірус, а на борту буде необхідно носити маски та дотримуватися заходів соціального дистанціювання. За словами глави туристичного управління Сінгапуру Кейт Тан, запуск подібних круїзів є "важливою можливістю для круїзних операторів повністю переглянути досвід проведення круїзів, щоб знову завоювати довіру пасажирів". Читайте також: Прем’єру "Дюни" перенесли на жовтень 2021-го

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