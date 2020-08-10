ВІДПОЧИНОК НОВИНИВлада Сінгапуру дозволить резидентам країни відправлятися в круїзи без зупинок в інших країнах в спробі пожвавити галузь, яка постраждала через пандемію коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Влада Сінгапуру дозволить круїзи без зупинок в інших країнах
Поїздки будуть доступні тільки резидентам Сінгапуру
Фото: Думская
Пілотні круїзи, операторами яких будуть Genting Cruise Lines і Royal Caribbean, запустять в листопаді при максимальній 50% завантаженості, повідомляє "Економічна правда".
Поїздки будуть доступні тільки резидентам Сінгапуру.
До посадки на лайнер пасажири і члени екіпажу повинні будуть здати тест на коронавірус, а на борту буде необхідно носити маски та дотримуватися заходів соціального дистанціювання.
За словами глави туристичного управління Сінгапуру Кейт Тан, запуск подібних круїзів є "важливою можливістю для круїзних операторів повністю переглянути досвід проведення круїзів, щоб знову завоювати довіру пасажирів".
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08 10 2020 15:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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