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Прем’єру "Дюни" перенесли на жовтень 2021-го

Таке рішення ухвалили через те, що не впевнені у можливості фільму зібрати достатньо грошей в умовах пандемії коронавірусу
Кінокомпанії Warner Bros. та Legendary Pictures вирішили перенести прем’єру науково-фантастичного фільму "Дюна" за циклом романів Френка Герберта з 18 грудня 2020 на 1 жовтня 2021 року.
Прем’єру "Дюни" перенесли на жовтень 2021-го

Про це повідомляє американський таблоїд "Collider", зазначає "Громадське". Йому інформацію непублічно підтвердили люди, наближені до кіностудії.

Таке рішення ухвалили через те, що не впевнені у можливості фільму зібрати достатньо грошей в умовах пандемії коронавірусу: по-перше, працюють не всі кінотеатри, а ті, що працюють, дотримуються обмежень; а по-друге, американці нині неохоче туди йдуть.

На грудень 2020-го у Warner Bros. також запланували реліз "Диво-жінки 1984", і через обмежену кількість екранів компанія вирішила, що дві великі прем’єри конкуруватимуть між собою й не дозволять високобюджетній "Дюні" окупити себе.

Джерело "Collider" наголосило, що перенесення прем’єри не має нічого спільного з фільмом, а цей крок кіностудій підтримав особисто режисер стрічки Дені Вільнев ("Той, що біжить по лезу 2049", "Прибуття").

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06 10 2020 16:52
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