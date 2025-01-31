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США перевіряють, чи китайський DeepSeek отримував чипи Nvidia з Сінгапуру

31 січня 2025, 19:58
США перевіряють, чи китайський DeepSeek отримував чипи Nvidia з Сінгапуру
Getty Image
Nvidia заявляє, що наполягає, щоб клієнти дотримувалися законів.

Американські чиновники виясняють, чи купила китайська AI-компанія DeepSeek напівпровідники Nvidia через третіх осіб у Сінгапурі, обійшовши обмеження Вашингтону на продаж чипів, призначених для ШІ.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Китайська компанія DeepSeek випустила чат-бот R1, який демонструє продуктивність на рівні американських ШІ, а це може свідчити про більший прогрес Китаю в гонці AI, ніж вважалося раніше. 

Інженери кажуть, що чат має високий рівень, тоді як в КНР підкреслюють його низьку вартість та ефективність, що викликало підозри серед конкурентів щодо використання західних технологій.

В Білого дому і ФБР намагаються з'ясувати, чи використовувала DeepSeek посередників у Південно-Східній Азії для придбання чипів Nvidia, заборонених для Китаю.

У DeepSeek не прокоментують ситуацію. 

А В Nvidia заявили, що вимагає від своїх партнерів дотримання всіх законів і реагує на будь-які порушення, а пару днів тому  компанії додали, що не вважає, що DeepSeek порушила обмеження США.

У ФБР також відмовились від коментарів, як і Білий дім. 

Кандидат на посаду міністра торгівлі США Говард Латнік, якого висунув Дональд Трамп, заявив, що DeepSeek обійшла експортний контроль США.

"Вони купили величезну кількість чипів Nvidia, знайшли спосіб обійти обмеження, і тепер вони використовують їх у своєму AI-моделі DeepSeek", - оголосив він. 

І додав, що це має припинитися. Якщо вони хочуть з нами змагатися, нехай роблять це чесно, а не використовуючи наші технології. 

"Я буду жорстко контролювати це питання", - сказав Латнік.

DeepSeek R1 був випущений в китайському Ханчжоу  він здатний імітувати людське мислення, що може стати загрозою для ринку, яким наразі домінують OpenAI та інші компанії в США. 

Ця подія також спричинила обвалу ринку на $1 трильйон.

Якщо Вас зацікавила ця тема, то ви можете прочитати детальніше про те, як Китай крокує до технологічної переваги. Що таке китайська система DeepSeek і чому вона лякає?

 

СШАnVidiaСінгапурчипиDeepSeek

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