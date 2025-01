Китай крокує до технологічної переваги. Що таке китайська система DeepSeek і чому вона лякає? – Bloomberg

Американське видання Bloomberg підготувало огляд нового китайського чат-боту DeepSeek, який підірвав фондові ринки світу. Так, американський фондовий ринок лише за день втратив $1 трлн на тлі запуску DeepSeek. Китайські розробники за значно менший бюджет і за дефіциту потужних чіпів для штучного інтелекту створили систему ШІ на рівні з нинішніми американськими моделями. США обіцяють зробити кроки у відповідь, щоб повернути собі технологічну перевагу. Але чи вдасться їм це зробити, якщо на першому місці завжди стоїть прибуток?

DeepSeek – китайський стартап у сфері штучного інтелекту, якому трохи більше року, викликав панічний жах у Кремнієвій долині після демонстрації проривних моделей штучного інтелекту, які пропонують продуктивність, порівнянну з найкращими світовими чат-ботами, за, здавалося б, невелику частину вартості, пише Bloomberg.

Поява DeepSeek може стати контраргументом поширеній думці про те, що майбутнє штучного інтелекту потребуватиме дедалі більших потужностей та енергії для свого розвитку.

Наприкінці січня, зауважує Bloomberg, світові акції технологічних компаній впали в ціні, оскільки ажіотаж навколо інновацій DeepSeek наростав, а інвестори почали аналізувати наслідки для її американських конкурентів та їхніх постачальників апаратного забезпечення.

Що таке DeepSeek? DeepSeek заснував у 2023 році керівник квантового хедж-фонду High-Flyer Лян Веньфенг, що спеціалізується на ШІ. Компанія розробляє моделі штучного інтелекту з відкритим кодом, що означає, що спільнота розробників може перевіряти та вдосконалювати програмне забезпечення. Її мобільний додаток злетів на вершину чартів завантажень для iPhone у США після релізу на початку січня.

Додаток відрізняється від інших чат-ботів, таких як ChatGPT від OpenAI, тим, що він формулює свої міркування перед тим, як надати відповідь на запит. Компанія стверджує, що її версія R1 пропонує продуктивність на рівні з останньою версією OpenAI, і надала ліцензію для осіб, зацікавлених у розробці чат-ботів з використанням цієї технології, щоб побудувати їх на її основі.

Як DeepSeek R1 порівнюється з OpenAI або Meta AI? Хоча компанія не надала повної інформації, витрати на навчання та розробку моделей DeepSeek, схоже, становлять лише малу частину того, що потрібно для найкращих продуктів OpenAI або Meta Platforms Inc. Як зазначає Bloomberg, набагато краща ефективність моделі ставить під сумнів необхідність величезних капітальних витрат на придбання найновіших і найпотужніших прискорювачів ШІ від таких компаній, як Nvidia Corp. Це також посилює увагу до американських обмежень на експорт таких передових напівпровідників до Китаю, які мали на меті запобігти прориву, подібному до того, який, як видається, представляє DeepSeek.

DeepSeek стверджує, що R1 близький або кращий за конкуруючі моделі в декількох провідних тестах, таких як AIME 2024 для математичних задач, MMLU для загальних знань і AlpacaEval 2.0 для перевірки знань у формі запитань-відповідей. Він також посідає одне з перших місць у рейтингу лідерів афілійованого з Каліфорнійським університетом Берклі рейтингу під назвою Chatbot Arena.

Що бентежить США? Вашингтон заборонив експорт високих технологій, таких як напівпровідники для графічних процесорів, до Китаю, намагаючись зупинити прогрес цієї країни в галузі штучного інтелекту, який є ключовим у змаганні між США та Китаєм за технологічну перевагу. Але прогрес DeepSeek свідчить про те, що китайські інженери зі штучного інтелекту змогли обійти обмеження, зосередившись на підвищенні ефективності з обмеженими ресурсами. Хоча залишається незрозумілим, до якої кількості передового обладнання для навчання ШІ мав доступ DeepSeek, компанія продемонструвала достатньо, щоб припустити, що торговельні обмеження не були повністю ефективними в стримуванні прогресу Китаю, пише Bloomberg.

Коли DeepSeek викликав глобальний інтерес? Як зауважує видання, за розробником штучного інтелекту пильно стежать з моменту випуску його найпершої моделі у 2023 році. Тоді, у листопаді, він представив світові свою модель міркувань DeepSeek R1, розроблену для імітації людського мислення. Ця модель лежить в основі мобільного додатку чат-бота, який разом із веб-інтерфейсом у січні здобув світову популярність як набагато дешевша альтернатива OpenAI, а інвестор Марк Андрессен назвав його моментом Супутника ШІ.

Станом на 25 січня мобільний додаток DeepSeek було завантажено 1,6 мільйона разів і він посів перше місце в магазинах додатків для iPhone в Австралії, Канаді, Китаї, Сінгапурі, США та Великобританії, згідно з даними трекера ринку App Figures.

Хто є засновником DeepSeek? Лян народився в провінції Гуандун у 1985 році, отримав ступінь бакалавра та магістра в галузі електронної та інформаційної інженерії в Чжецзянському університеті. Він заснував DeepSeek зі статутним капіталом у 10 мільйонів юанів (1,4 мільйона доларів), згідно з базою даних компаній Tianyancha.

Вузьким місцем для подальшого розвитку є не збільшення фінансування, сказав Лян в інтерв'ю китайському виданню 36kr, а обмеження США на доступ до найкращих чіпів. Більшість його найкращих розробників були нещодавніми випускниками найкращих китайських університетів, сказав він, наголосивши на необхідності для Китаю розвивати власну внутрішню екосистему, подібну до тієї, що побудована навколо Nvidia та її чіпів зі штучним інтелектом.

"Більші інвестиції не обов'язково призводять до більшої кількості інновацій. Інакше великі компанії перебрали б на себе всі інновації", – сказав Лян.

Яке місце займає DeepSeek в китайському ландшафті штучного інтелекту? Китайські технологічні лідери, від Alibaba Group Holding Ltd. і Baidu Inc. до Tencent Holdings Ltd., вклали значні кошти та ресурси в гонку за придбання обладнання та клієнтів для своїх ШІ-підприємств. Поряд зі стартапом 01.AI Кай-Фу Лі, DeepSeek виділяється своїм підходом з відкритим вихідним кодом – розробленим для швидкого набору найбільшої кількості користувачів, перш ніж розробляти стратегії монетизації для цієї великої аудиторії.

Як зауважує Bloomberg, оскільки моделі DeepSeek є більш доступними, це вже зіграло свою роль у зниженні витрат для розробників ШІ в Китаї, де великі гравці вступили в цінову війну, яка призвела до послідовних хвиль зниження цін протягом останніх півтора року.

Які наслідки це матиме для світового ринку штучного інтелекту? На думку видання, успіх DeepSeek може підштовхнути OpenAI та інших американських провайдерів до зниження цін, щоб зберегти своє лідерство. Це також ставить під сумнів величезні витрати таких компаній, як Meta і Microsoft Corp, кожна з яких зобов'язалася інвестувати цього року 65 мільярдів доларів і більше, переважно в інфраструктуру ШІ, якщо більш ефективні моделі можуть конкурувати з набагато меншими витратами.

Це сколихнуло світові фондові ринки, оскільки інвестори розпродавали такі компанії, як Nvidia Corp. і ASML Holding NV, які отримали вигоду від бурхливого попиту на послуги ШІ. Акції китайських компаній, пов'язаних з DeepSeek, таких як Iflytek Co, зросли.

Розробники по всьому світу вже експериментують з програмним забезпеченням DeepSeek і прагнуть створювати інструменти на його основі. Це може прискорити впровадження передових моделей міркувань штучного інтелекту, але водночас може викликати додаткову стурбованість щодо необхідності встановлення обмежень на їхнє використання. Досягнення DeepSeek можуть прискорити прийняття нормативних актів, які контролюватимуть розробку ШІ.

Які недоліки має DeepSeek? Як і всі інші китайські моделі штучного інтелекту, DeepSeek самоцензурує теми, які в Китаї вважаються чутливими. Він відхиляє запити про протести на площі Тяньаньмень 1989 року або геополітично небезпечні питання, такі як можливість вторгнення Китаю на Тайвань. Під час тестів бот DeepSeek здатен давати детальні відповіді про таких політичних діячів, як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, але відмовляється робити це про президента Китаю Сі Цзіньпіна.

Хмарна інфраструктура DeepSeek, ймовірно, зазнає випробувань через свою раптову популярність. Компанія ненадовго пережила серйозний збій у роботі 27 січня, і їй доведеться справлятися з ще більшим трафіком, оскільки нові користувачі та ті, що повертаються, засипають чат-бот запитами.

DeepSeek і Masa Son дають урок для StarGate. "Імперія завдає удар у відповідь"

Китай показав, що дефіцит може стимулювати інновації. Американцям слід бути обережними, попереджає в авторській колонці оглядачка Bloomberg Кетрін Торбеке. Створення передових можливостей штучного інтелекту з бюджетом у кілька сотень мільярдів доларів було б вражаючим. Але що ще більш вражаюче? Створення інструментів, які йдуть нога в ногу за крихітну частку цієї цифри.

Як зазначає Торбеке, таким є спрощений огляд головних світових новин у сфері ШІ за минулий тиждень. Очевидно, що американські технологічні гіганти увійшли в режим паніки, а світові акції технологічних компаній зазнають поразки, оскільки провідні ЗМІ реагують на прорив китайської лабораторії ШІ DeepSeek.

Її остання модель стала предметом розмов від Кремнієвої долини до Давосу, а в понеділок АІ-асистент DeepSeek обігнав ChatGPT від OpenAI в американському магазині додатків Apple Inc. Оглядачка Bloomberg Катрін Торбеке стверджує, що давно спостерігала за DeepSeek і ще в червні писала, що його сила свідчить про те, що спроби Вашингтона стримати Китай у цій гонці можуть обернутися проти нього. Зараз нова модель демонструє світові, що прориви можуть відбуватися на, як назвав його один із засновників OpenAI, "жарті про бюджет".

Як зауважує Торбеке, коли DeepSeek став вірусним, президент Дональд Трамп разом з технологічними титанами Семом Альтманом, Масайоші Соном і Ларрі Еллісоном представив StarGate – сміливий, не деталізований план, який має на меті зберегти домінування США в новітніх технологіях. Трамп заявив, що проєкт витратить "щонайменше" 500 мільярдів доларів на розбудову інфраструктури штучного інтелекту і створить 100 000 американських робочих місць "майже одразу".

Багато чого потрібно розпакувати зі Stargate, яка, здається, виявляє всі недоліки галузі штучного інтелекту. Такі великі інвестиції додають ще більше галасу технології, яка не завжди доводила свою корисність у широкому сенсі. Також незрозуміло, чому ця заява, яка не передбачає жодних державних коштів, надійшла з Білого дому, хоча вона оголила нові політичні зв'язки в американській технологічній індустрії. Сумніви щодо того, чи зможе проєкт зібрати навіть початкові 100 мільярдів доларів, не кажучи вже про 500 мільярдів, розділили бізнес-лідерів і викликали претензії з боку близького союзника Трампа, генерального директора Tesla Inc. Ілона Маска.

Але, незважаючи на всі ці проблеми, за словами Торбеке, слід віддати належне голові проєкту, засновнику SoftBank Group Corp Сону Маса за те, що він зробив одну річ правильно. Сон знає, що ви не можете виграти, якщо не граєте в гру. І його підхід до роботи з новою адміністрацією, яка відома своєю схильністю до укладання угод, є неповторним. Хоча прем'єр-міністр Японії Сігеру Ішіба ще не зустрічався з Трампом, Сон неодноразово з'являвся поруч з ним після його листопадової перемоги.

Неважливо, що він не встиг розібратися з деталями або не має готівки. Сон пропхався в кімнату і створив політичний капітал, засипавши нового президента лестощами. На прес-конференції щодо StarGate Трамп назвав його "моїм другом Маса". Сoн побудував свою глобальну технологічну імперію на сміливих ставках, хоча не всі з них привели до перемоги. Але саме цей нестримний драйв підняв його з нетрів, де він виріс, у крісло керівника найсміливішого технологічного підприємства в Америці.

Але щоб перетворити цей проєкт на тривалу перемогу американської технологічної галузі, особливо після того, як DeepSeek показав, що Китай скорочує розрив швидко і дешево, Сон повинен проявити нехарактерну для нього дисциплінованість. Під час першого терміну Трампа обіцяні інвестиції в розмірі 50 мільярдів доларів були спрямовані на широкий спектр стартапів – від збанкрутілої компанії WeWork до компанії-робота з виготовлення піци. Зрештою, здається, що Сон, в основному через Візійний фонд SoftBank, знайшов гроші, які він тоді обіцяв, але менш зрозуміло, чи дотримався він обіцянки створити 50 000 робочих місць, яку він обіцяв разом з цим. Цього разу ми повинні зосередитися на цьому, а не на одержимості Маска тим, що у Сона немає грошей.

Для американських політиків важливо, щоб Трамп і Сон несли відповідальність за свої зобов'язання щодо забезпечення засобів до існування американців, особливо в часи зростаючої нерівності. OpenAI стверджує, що проєкт StarGate створить сотні тисяч робочих місць у США, очевидно, набагато більше, ніж 100 000, про які говорив Трамп, і принесе "величезні економічні вигоди" для всього світу. (Тим часом Financial Times повідомила, що інвестиції в інфраструктуру "слугуватимуть виключно виробнику ChatGPT – компанії OpenAI").

І це своєчасний урок, викладений DeepSeek, який керівництво StarGate не повинно скидати з рахунків: Китай показав, що дефіцит може стимулювати інновації. Американці повинні бути обережними, щоб надлишок не породив відходи.

На думку Торбеке, цей масштабний проєкт зі створення штучного інтелекту не буде провальним, якщо не вдасться зібрати або витратити 500 мільярдів доларів. Він буде успішним, якщо Сон і Stargate прозоро звітуватиме про виконання своїх обіцянок щодо працевлаштування, доводячи, що це принесе користь не лише заможній еліті Кремнієвої долини. Історично склалося так, що центри обробки даних не були основними творцями робочих місць. Але вимірювання успіху підприємства таким чином дозволить тримати вплив на людину в центрі уваги технологічних лідерів, які попереджають про майбутні підриви на ринку праці, спричинені штучним інтелектом.