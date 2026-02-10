Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російські танкери декларують Сінгапур, щоб приховати справжні маршрути

10 лютого 2026, 10:22
російські танкери декларують Сінгапур, щоб приховати справжні маршрути
Фото: reuters
Трейдери пояснюють це спробою приховати кінцевих покупців і уникнути санкцій.

російські нафтові танкери дедалі частіше декларують Сінгапур як пункт призначення, хоча ця держава фактично не імпортує нафту з росії через санкційні ризики.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трейдерів і дані аналітичної компанії LSEG.

Згідно з даними LSEG, у січні танкери з приблизно 1,4 млн метричних тонн російської сирої нафти задекларували маршрут до Сінгапуру це найбільший місячний обсяг за останні роки.

Водночас трейдери наголошують, що Сінгапур не закуповує російську нафту, однак його прилеглі води використовуються для операцій з перевантаження нафти з судна на судно. У результаті вантажі часто розвантажуються поблизу Малайзії або переміщуються на плавучі сховища.

За словами співрозмовників Reuters, Сінгапур нерідко зазначається як тимчасовий або умовний пункт призначення з метою приховати кінцевих покупців і знизити ризики санкційного контролю.

"Зростання кількості танкерів, які вказують такі пункти призначення, як Сінгапур, Суец або Порт-Саїд, свідчить про дедалі більші труднощі зі збутом російської нафти та скорочення кола надійних покупців", - з зазначив один із московських нафтотрейдерів.

Раніше, за словами трейдерів, судна, що прямували до Індії, часто декларували єгипетські Порт-Саїд або Суецький канал як проміжні пункти. Нині використання нечітких або умовних маршрутів посилилося, оскільки компанії намагаються приховати кінцеві напрямки постачання та мінімізувати санкційні ризики.

Ми також повідомляли, що США захопили танкер "тіньового флоту" рф в Індійському океані.

 

РосіяСінгапуртанкери

Останні матеріали

Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється