російські танкери декларують Сінгапур, щоб приховати справжні маршрути

Трейдери пояснюють це спробою приховати кінцевих покупців і уникнути санкцій.

російські нафтові танкери дедалі частіше декларують Сінгапур як пункт призначення, хоча ця держава фактично не імпортує нафту з росії через санкційні ризики.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трейдерів і дані аналітичної компанії LSEG.

Згідно з даними LSEG, у січні танкери з приблизно 1,4 млн метричних тонн російської сирої нафти задекларували маршрут до Сінгапуру це найбільший місячний обсяг за останні роки.

Водночас трейдери наголошують, що Сінгапур не закуповує російську нафту, однак його прилеглі води використовуються для операцій з перевантаження нафти з судна на судно. У результаті вантажі часто розвантажуються поблизу Малайзії або переміщуються на плавучі сховища.

За словами співрозмовників Reuters, Сінгапур нерідко зазначається як тимчасовий або умовний пункт призначення з метою приховати кінцевих покупців і знизити ризики санкційного контролю.

"Зростання кількості танкерів, які вказують такі пункти призначення, як Сінгапур, Суец або Порт-Саїд, свідчить про дедалі більші труднощі зі збутом російської нафти та скорочення кола надійних покупців", - з зазначив один із московських нафтотрейдерів.

Раніше, за словами трейдерів, судна, що прямували до Індії, часто декларували єгипетські Порт-Саїд або Суецький канал як проміжні пункти. Нині використання нечітких або умовних маршрутів посилилося, оскільки компанії намагаються приховати кінцеві напрямки постачання та мінімізувати санкційні ризики.

Ми також повідомляли, що США захопили танкер "тіньового флоту" рф в Індійському океані.