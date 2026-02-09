Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США захопили танкер "тіньового флоту" рф в Індійському океані

09 лютого 2026, 18:57
США захопили танкер
Фото: U.S. Navy
Операція пройшла без інцидентів.

Американські військові затримали ще один танкер російського "тіньового флоту" – Aquila II, який активно залучений до експорту підсанкційної російської нафти. 

Про це Пентагон повідомив у соцмережі X (Twitter).

За даними Міноборони США, судно порушило "режим карантину" щодо підсанкційних суден у Карибському басейні. Після спроби втечі американські збройні сили почали переслідування, яке тривало від Карибського моря до Індійського океану. Вночі танкер було оглянуто, перехоплено та здійснено абордаж – усі дії пройшли без інцидентів.

У відомстві наголосили, що жодна інша країна не має таких можливостей у глобальному масштабі:

"Коли ми говоримо карантин, ми саме це маємо на увазі. На суші, у повітрі або на морі – наші збройні сили знайдуть вас. Паливо у вас закінчиться набагато раніше, ніж ви зможете від нас піти".

За інформацією ГУР, Aquila II афілійована з компанією Sunne Co Limited, яка перебуває під санкціями США. У 2025 році синхронні санкції проти судна запровадили також Велика Британія, ЄС, Канада, Швейцарія та Україна.

У січні 2026 року танкер став одним із суден, що відкрито порушили морську блокаду Венесуели в рамках операції Southern Spear, використовуючи для цього змінену назву Cape Balder.

 

СШАТіньовий флот рф

Останні матеріали

Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється