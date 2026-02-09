США захопили танкер "тіньового флоту" рф в Індійському океані

Операція пройшла без інцидентів.

Американські військові затримали ще один танкер російського "тіньового флоту" – Aquila II, який активно залучений до експорту підсанкційної російської нафти.

Про це Пентагон повідомив у соцмережі X (Twitter).

За даними Міноборони США, судно порушило "режим карантину" щодо підсанкційних суден у Карибському басейні. Після спроби втечі американські збройні сили почали переслідування, яке тривало від Карибського моря до Індійського океану. Вночі танкер було оглянуто, перехоплено та здійснено абордаж – усі дії пройшли без інцидентів.

У відомстві наголосили, що жодна інша країна не має таких можливостей у глобальному масштабі:

"Коли ми говоримо карантин, ми саме це маємо на увазі. На суші, у повітрі або на морі – наші збройні сили знайдуть вас. Паливо у вас закінчиться набагато раніше, ніж ви зможете від нас піти".

За інформацією ГУР, Aquila II афілійована з компанією Sunne Co Limited, яка перебуває під санкціями США. У 2025 році синхронні санкції проти судна запровадили також Велика Британія, ЄС, Канада, Швейцарія та Україна.

У січні 2026 року танкер став одним із суден, що відкрито порушили морську блокаду Венесуели в рамках операції Southern Spear, використовуючи для цього змінену назву Cape Balder.