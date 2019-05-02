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Китайський електромобіль більше години не випускав пасажирів із салону через оновлення ПЗ

У водія не було можливості навіть відкрити вікна
Курйозний випадок, що стався із новеньким електромобілем китайської компанії Nio, показав, що інколи в гонитві за інноваціями і трендами можна забути про найелементарніші речі.
Китайський електромобіль більше години не випускав пасажирів із салону через оновлення ПЗ Фото: Reuters

На днях в центрі Пекіна водій автомобіля Nio ES8 виявився замкненим в машині без можливості вийти з неї,інформує The Verge. Суть в тому, що під час руху водій побачив оповіщення системи про те, що для установки є оновлення ПЗ.

Недовго думаючи, водій запустив процес оновлення, навіть не подумавши про те, що для даної процедури автомобілю доведеться повністю вимкнутися. Більше того, автомобіль повністю заблокував двері і навіть вікна, так що пасажири не могли ні вийти, ні нормально поспілкуватися з поліцейськими, які в підсумку помітили підозрілий автомобіль, що стояв прямісінько посеред траси.

Процес оновлення зайняв більше години, що серйозно ускладнило ситуацію. Правда, обійшлося без додаткових проблем.

Компанія Nio вже принесла свої вибачення, хоча і зазначила, що перед початком оновлення система попереджає водія про те, що машина буде повністю відключена.

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05 02 2019 17:39
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