Китайський космічний апарат завершив збір місячного ґрунту

Усі зібрані зразки зберігаються у герметичних захищених контейнерах, аби уникнути їх взаємодії із навколишнім простором під час повернення на Землю

Китайський космічний апарат "Чан’е-5" успішно завершив збір ґрунту на Місяці та закріпив зразки у своєму внутрішньому резервуарі.

Як повідомляє "Укрінформ", про це пише Сіньхуа із посиланням на Національну космічну адміністрацію Китаю.

"Пропрацювавши на Місяці близько 19 годин, апарат завершив забір увечері середи й заховав зразки в контейнер усередині спускового модуля, як і планувалося", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що усі зібрані зразки зберігаються у герметичних захищених контейнерах, аби уникнути їх взаємодії із навколишнім простором під час повернення на Землю.

Космічний апарат використав для забору зразків два методи: свердління й проби поверхні.

"Проникаючий радар й інші пристрої, встановлені на апараті, провели наукові досліди й зібрали дані для підкріплення зразків", - зауважує агентство.

Нагадаємо, що Китай має поділитися зі світом зразками, здобутими на Місяці