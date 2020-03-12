Китайський космічний апарат завершив збір місячного ґрунту
Як повідомляє "Укрінформ", про це пише Сіньхуа із посиланням на Національну космічну адміністрацію Китаю.
"Пропрацювавши на Місяці близько 19 годин, апарат завершив забір увечері середи й заховав зразки в контейнер усередині спускового модуля, як і планувалося", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що усі зібрані зразки зберігаються у герметичних захищених контейнерах, аби уникнути їх взаємодії із навколишнім простором під час повернення на Землю.
Космічний апарат використав для забору зразків два методи: свердління й проби поверхні.
"Проникаючий радар й інші пристрої, встановлені на апараті, провели наукові досліди й зібрали дані для підкріплення зразків", - зауважує агентство.
Нагадаємо, що Китай має поділитися зі світом зразками, здобутими на Місяці
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