Китайський космічний корабель вперше приземлився на Марсі

Це був перший крок у китайському планетарному дослідженні космосу

Китайський космічний корабель без екіпажу успішно приземлився на поверхню Марса. Це зробило Китай другою космічною державою після США, яка приземлилася на Червоній планеті.

Космічний корабель Tianwen-1, що складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода, був запущений з космодрому Веньчан на узбережжі острівної провінції Хайнань на півдні Китаю 23 липня 2020 року. Після більш ніж шести місяців подорожей Tianwen-1 досяг Червоної планети в лютому, де з того часу він знаходиться на орбіті, повідомляє Китайське державне урядове агентство новин Xinhua, передає РБК-Україна.

"Це був перший крок у китайському планетарному дослідженні космосу", - йдеться в повідомленні.

Tianwen-1 приземлився на території Великої рівнини, відомої як Utopia Planitia, "вперше залишивши китайський слід на Марсі".

Планується, що марсохід залишиться в посадковому модулі на кілька днів для діагностичних тестів, перш ніж почне досліджувати район.

Марсохід вивчатиме поверхню грунту й атмосферу планети, а також шукати ознаки стародавнього життя, включаючи будь-які підземні води та лід, за допомогою георадара.

Як повідомлялося, NASA звинуватило Китай у створенні загрози через падіння ракети. Там кажуть, що Пекін не дотримується стандартів щодо поводження з космічним сміттям.

Раніше повідомлялося, що Китайський зонд передав на Землю кадри з Марса. На них можна розглянути поверхню Червоної планети.