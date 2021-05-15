ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитайський космічний корабель без екіпажу успішно приземлився на поверхню Марса. Це зробило Китай другою космічною державою після США, яка приземлилася на Червоній планеті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китайський космічний корабель вперше приземлився на Марсі
Це був перший крок у китайському планетарному дослідженні космосу
Фото: roscosmos.ru
Космічний корабель Tianwen-1, що складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода, був запущений з космодрому Веньчан на узбережжі острівної провінції Хайнань на півдні Китаю 23 липня 2020 року. Після більш ніж шести місяців подорожей Tianwen-1 досяг Червоної планети в лютому, де з того часу він знаходиться на орбіті, повідомляє Китайське державне урядове агентство новин Xinhua, передає РБК-Україна.
"Це був перший крок у китайському планетарному дослідженні космосу", - йдеться в повідомленні.
Tianwen-1 приземлився на території Великої рівнини, відомої як Utopia Planitia, "вперше залишивши китайський слід на Марсі".
Планується, що марсохід залишиться в посадковому модулі на кілька днів для діагностичних тестів, перш ніж почне досліджувати район.
Марсохід вивчатиме поверхню грунту й атмосферу планети, а також шукати ознаки стародавнього життя, включаючи будь-які підземні води та лід, за допомогою георадара.
Як повідомлялося, NASA звинуватило Китай у створенні загрози через падіння ракети. Там кажуть, що Пекін не дотримується стандартів щодо поводження з космічним сміттям.
Раніше повідомлялося, що Китайський зонд передав на Землю кадри з Марса. На них можна розглянути поверхню Червоної планети.
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15 05 2021 15:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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