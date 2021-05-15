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Китайський космічний корабель вперше приземлився на Марсі

Це був перший крок у китайському планетарному дослідженні космосу
Китайський космічний корабель без екіпажу успішно приземлився на поверхню Марса. Це зробило Китай другою космічною державою після США, яка приземлилася на Червоній планеті.
Китайський космічний корабель вперше приземлився на Марсі Фото: roscosmos.ru
Космічний корабель Tianwen-1, що складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода, був запущений з космодрому Веньчан на узбережжі острівної провінції Хайнань на півдні Китаю 23 липня 2020 року. Після більш ніж шести місяців подорожей Tianwen-1 досяг Червоної планети в лютому, де з того часу він знаходиться на орбіті, повідомляє Китайське державне урядове агентство новин Xinhua, передає РБК-Україна.
 
"Це був перший крок у китайському планетарному дослідженні космосу", - йдеться в повідомленні.
 
Tianwen-1 приземлився на території Великої рівнини, відомої як Utopia Planitia, "вперше залишивши китайський слід на Марсі".
 
Планується, що марсохід залишиться в посадковому модулі на кілька днів для діагностичних тестів, перш ніж почне досліджувати район.
 
Марсохід вивчатиме поверхню грунту й атмосферу планети, а також шукати ознаки стародавнього життя, включаючи будь-які підземні води та лід, за допомогою георадара.
 
Як повідомлялося, NASA звинуватило Китай у створенні загрози через падіння ракети. Там кажуть, що Пекін не дотримується стандартів щодо поводження з космічним сміттям.
 
Раніше повідомлялося, що Китайський зонд передав на Землю кадри з Марса. На них можна розглянути поверхню Червоної планети.
 
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15 05 2021 15:19
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