Китайський президент оприлюднив великий план розвитку Центральної Азії – Reuters

Зустріч глав п'яти держав із китайським лідером наближає Центральну Азію до сфери впливу Пекіна.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у п'ятницю, 19 травня, представив широкий план, покликаний допомогти підняти Центральну Азію на новий рівень розвитку — від розбудови інфраструктурних мереж до стимулювання торгівлі, уникаючи при цьому "зовнішнього втручання".

Про це повідомляє Reuters.

Китай готовий об'єднати стратегії розвитку з п'ятьма країнами Центральної Азії - Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном, а також докласти спільних зусиль для сприяння модернізації держав, заявив Сі у своєму виступі на саміті "Китай-Центральна Азія".

"Світу потрібна стабільна, успішна, гармонійна і об’єднана Центральна Азія", - сказав Сі.

Водночас, країни повинні протистояти «зовнішньому втручанню» у внутрішні справи регіону і спробам спровокувати "кольорові революції", а також зберігати позицію "нульової толерантності до тероризму, сепаратизму та екстремізму", наголосив китайський лідер.

"Китай готовий допомогти країнам Центральної Азії покращити правоохоронні органи, безпеку та розбудову обороноздатності", - додав Сі.

Дводенний саміт в місті Сіань, розташованому на "Шовковому шляху", китайські державні ЗМІ зобразили як тріумф регіональної дипломатії Пекіна, а лідери Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану пообіцяли підтримку Китаю і поглиблення двосторонньої співпраці.

Очікується, що демонстрація солідарності з боку китайських сусідів у Центральній Азії контрастуватиме з "негативним" образом Пекіна, який буде представлений на саміті лідерів країн G7 у Японії.

Демонстрація довіри країн Центральної Азії до Китаю стане протидією звинуваченням США у "дипломатії примусу" з боку Пекіна. Зустріч п'яти глав держав на китайській землі без президента росії владіміра путіна також певним чином наближає Центральну Азію до сфери впливу Пекіна, оскільки увага москви залишається прикутою до війни проти України.

Китай і країни Центральної Азії повинні поглиблювати стратегічну взаємну довіру і завжди пропонувати чітку і сильну підтримку один одному в питаннях, що становлять ключовий інтерес, таких як суверенітет, незалежність, національна гідність та довгостроковий розвиток, сказав Сі, не згадавши про зруйновану війною Україну, яка, як і країни Центральної Азії, є колишньою радянською державою.

За словами Сі, Китай удосконалить двосторонні інвестиційні угоди з країнами Центральної Азії та збільшить обсяги транскордонних вантажних перевезень у регіоні.

Пекін заохочуватиме фінансовані Китаєм підприємства в Центральній Азії створювати більше робочих місць, будувати закордонні склади в регіоні і відкрити спеціальне залізничне сполучення, спрямоване на підтримку туризму.

Двостороння торгівля між Китаєм і Центральною Азією минулого року досягла рекордних 70 мільярдів доларів США, причому Казахстан "лідирує" з показником у 31 мільярд доларів США, оскільки Китай шукає поглиблення економічних зв'язків на шляху до більшої продовольчої та енергетичної безпеки.

Сі сказав, що будівництво лінії D газопроводу Китай-Центральна Азія має бути прискорене.

Він також закликав Пекін і Центральну Азію збільшити торгівлю нафтою та газом, розвивати енергетичну співпрацю між промисловими ланцюгами, а також посилити взаємодію в галузі нової енергетики і мирного використання ядерної енергії.

Крім того, Китай підтримує будівництво міжнародного транспортного коридору через Каспійське море та активізує будівництво транспортних вузлів для вантажних потягів Китай-Європа, сказав Сі.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель у п'ятницю, 19 травня, заявив, що в інтересах ЄСпідтримувати "стабільну та конструктивну" співпрацю з Китаєм, в той час, як лідери країн G7 зустрічаються на саміті в Японії, де однією з тем переговорів буде використання Пекіном "економічного примусу".