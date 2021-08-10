Китайський робот завершив експедицію з дослідження моря під кригою

Це стане суттєвою науково-обґрунтованою підтримкою для активної участі Китаю в захисті навколишнього середовища Арктики

Автономний підводний робот "Таньсо 4500", розроблений Шеньянським інститутом автоматизації при Академії наук Китаю успішно завершив в Арктиці науково-дослідницьку місію у високоширотній зоні, вкритій кригою.

Зазначається, що "Таньсо 4500", перебуваючи неподалік від дна, зміг зібрати багатопроменеві, гідродинамічні й аеромагнітні набори даних високого дозволу, які ляжуть в основу передової технології вимірювання, необхідної для наукового дослідження глибоких вод Арктики, в тому числі вивчення топографічних і геоморфологічних особливостей Серединно- Атлантичного хребта, магми і гідротермальної активності, які до недавнього часу просувалися дуже повільно.

Це стане суттєвою науково-обґрунтованою підтримкою для активної участі Китаю в захисті навколишнього середовища Арктики.

"Таньсо 4500" - це глибоководне обладнання, розроблене АНК у рамках пілотного стратегічного науково-технічного проекту "Обмін речовин і енергії у тропічному поясі західної частини Тихого океану та його вплив".

Для участі в арктичній науковій експедиції підводний робот "Таньсо 4500" був технічно модернізований і змінений, в тому числі адаптований до нового навколишнього середовища, налаштований на навігацію в високоширотній зоні, вимір морського дна й усунення несправностей.

Крім того, були проведені випробування роботи обладнання на озерах і морях, що всебічно підвищило ступінь впевненості у надійності системи.

Як повідомлялося, інженери з Каліфорнійського технологічного інституту (США) розробили прототип робота-дрона LEONARDO (LEO).

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