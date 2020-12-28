Китайський суд засудив журналістку до 4 років ув'язнення
Про рішення суду повідомив її адвокат Рен Куаннью, повідомляє "Громадське".
Жінка публікувала відеозаписи, які свідчили про хаотичну першу реакцію китайської влади на випадки COVID-19. Зокрема, вона записувала відео з крематоріїв та лікарень, які були переповненими. Суд звинуватив журналістку у "пошуку приводів для сварок та провокуванні турбот".
"Жань Жан виглядала пригніченою, коли вирок був виголошений", - сказав її адвокат.
За його словами, Жань пообіцяла, що якщо отримає важкий вирок, не їстиме "до самого кінця". Рен Куаннью зазначив, що журналістка голодує ще з червня - відтоді її силоміць годували через ніс.
Хто така Жань Жан?
Вона стала однією з перших, кого китайська влада засудила через висвітлення ситуації із COVID-19 в Ухані. Як повідомляє Deutsche Welle, відеозаписи журналістки у лютому активно поширювалися соціальними мережами.
Її затримали у травні. За словами її адвокатів, Жань перебуває у поганому фізичному стані. Це пов'язано, зокрема, з її довготривалим голодуванням. Журналістка стала вже восьмою у Китаї, кого засудили через висвітлення ситуації із COVID-19 у країні.
Після початку пандемії COVID-19 китайську владу неодноразово звинувачували у приховуванні інформації про інфекцію. Зокрема, у травні Міністерство національної безпеки США у своєму службовому звіті заявило, що Китай зумисне приховував інформацію про масштаб епідемії коронавірусу, аби запастися необхідними медикаментами.
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