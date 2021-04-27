Китайський танкер розлив нафту в Жовтому морі Танкер зіштовхнувся з суховантажним судном, на його борту знаходилося 150 тисяч тонн бітумної суміші

Унаслідок катастрофи китайського нафтового танкера «A Symphony», який здатен перевозити один мільйон барелів нафти, в Жовтому морі стався розлив нафти.

Фото: Twitter/TankerTrackers

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