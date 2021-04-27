НОВИНИУнаслідок катастрофи китайського нафтового танкера «A Symphony», який здатен перевозити один мільйон барелів нафти, в Жовтому морі стався розлив нафти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китайський танкер розлив нафту в Жовтому морі
Танкер зіштовхнувся з суховантажним судном, на його борту знаходилося 150 тисяч тонн бітумної суміші
Фото: Twitter/TankerTrackers
Зазначається, що танкер востаннє бачили в порту Циндао, повідомляє Reuters із посиланням на Управління з безпеки на морі Китаю.
Згідно з інформацією інших ЗМІ, танкер зіштовхнувся з суховантажним судном, на його борту знаходилося 150 тисяч тонн бітумної суміші.
Повідомляється, що екіпаж танкера не постраждав.
Нафтовий танкер "A Symphony" довжиною 272 метри та шириною 46 метрів був проданий у травні 2019 року новим власникам Symphony Shipholding SA та NGM Energy.
Нагадаємо, що китайська національна офшорна нафтова корпорація (CNOOC) повідомила, що виявила в Бохайській затоці нове родовище з геологічними запасами не менше 100 млн тонн у нафтовому еквіваленті.
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