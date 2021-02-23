БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКитайська національна офшорна нафтова корпорація (CNOOC) повідомила, що виявила в Бохайській затоці нове родовище з геологічними запасами не менше 100 млн тонн у нафтовому еквіваленті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї знайшли велике нафтогазове родовище
Родовище "Бочжун 13-2" розташоване в центральній частині Бохайської затоки
Фото: з вільних джерел
Родовище "Бочжун 13-2" розташоване в центральній частині Бохайської затоки, у 140 км від міста центрального підпорядкування Тяньцзінь, Північний Китай, повідомляє "Укрінформ".
Розвідувальна свердловина, пробурена на глибину близько 5223 м, натрапила на продуктивний нафтогазовий пласт товщиною 346 м. За оцінками CNOOC, середньодобовий обсяг видобутку нафти і газу зі свердловини становить відповідно 300 тонн і 150 тис куб. м.
У корпорації заявили, що відкриття родовища "Бочжун 13-2" є великим проривом в розвідувальних роботах в акваторії Бохайської затоки.
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23 02 2021 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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