Нафта дорожчає на тлі різкого скорочення видобутку в США

Ціни на нафту в четвер, 18 лютого, знову підскочили до 13-місячних максимумів на тлі різкого скорочення видобутку в США через сильні морози.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $65,13 за барель, що на $ 0,79 (1,23%) вище від ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,60 (0,98%) - до $61,74 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $64,34 і $61,14 відповідно.

Потужні морози торкнулися не тільки Техасу, але й ряду інших штатів, спричинивши перебої в енергопостачанні, що призвело до призупинення роботи ряду великих нафтопереробних підприємств, а також скорочення видобутку нафти й газу. Обсяг видобутку нафти в Штатах впав майже на 40%. Зниження видобутку в США становило загалом понад 4 млн барелів за добу (б/д). При цьому скоротився попит на бензин, оскільки через великі морози багато американців змушені уникати поїздок на автомобілях.

Техаські нафтовидобувні та переробні підприємства закриті вже п'ять днів через сильне похолодання. Губернатор розпорядився запровадити заборону на експорт природного газу з штату, щоб спробувати прискорити відновлення електропостачання.

"Ціни на нафту знову отримали імпульс від очікувань, що перебої в роботі техаських нафтовидобувних і переробних підприємств через холодний шторм можуть тривати деякий час", - сказав Хіроюкі Кікукава з Nissan Securities.

Підтримку цінам також надало більш значне, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в США. За підсумками минулого тижня запаси впали на 5,8 млн бар. за прогнозного зниження на 2,4 млн бар. Про це свідчать дані Американського інституту нафти (API).

Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 64,98 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,90 долара за барель, що на 56 центів вище від рівня закриття торгів ($ 64,34).

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