Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Китайський юань замінив долар як найбільш торгована валюта в росії – Bloomberg

04 квітня 2023, 13:58
Китайський юань замінив долар як найбільш торгована валюта в росії – Bloomberg
Джерело: glavcom
До вторгнення обсяг торгів юанем на російському ринку був незначним.

Китайський юань замінив долар США як найбільш торгована валюта в росії, через рік після того, як вторгнення в Україну призвело до запровадження західних санкцій проти рф.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними агентства, зібраними на основі щоденних звітів московської біржі, юань вперше перевищив долар за місячним обсягом торгів у лютому, а в березні ця різниця стала ще більш помітною.

До вторгнення обсяг торгів юанем на російському ринку був незначним.

"Ця зміна відбулася після того, як цього року додаткові санкції торкнулися тих небагатьох російських банків, які зберегли можливість здійснювати транскордонні перекази в доларах та інших валютах країн, які кремль називає "недружніми". Raiffeisen Bank International, російський підрозділ якого залишається одним з основних каналів міжнародних платежів у країні, опинився серед кредиторів, на яких посилено тиснули європейські та американські органи влади", - пише видання.

росія поглибила свої зв'язки з Китаєм після того, як вторгнення в лютому 2022 року спричинило розрив відносин із Заходом. У березні 2023 року лідер КНР Сі Цзіньпін здійснив свій перший закордонний візит після переобрання і пообіцяв Кремлю розширити співпрацю у сферах торгівлі, інвестицій, ланцюгів поставок, мегапроектів, енергетики та високих технологій.

"Широкомасштабні санкції, спрямовані проти російської фінансової системи, змусили кремль і російські компанії перевести свої зовнішньоторговельні операції з долара і євро на валюти країн, які відмовилися приєднатися до будь-яких обмежень. На початку цього року Міністерство фінансів рф перевело свої ринкові операції в юань замість долара і розробило нову структуру Фонду національного добробуту, яка передбачає, що 60% його активів буде утримуватися в юанях. Банк росії регулярно закликає компанії та громадян переводити свої активи в рублі або "дружні" валюти, щоб уникнути ризику їхнього блокування або заморожування", - йдеться у статті.

Незважаючи на це, долар досі залишається найпопулярнішою валютою на російському ринку, лише зрідка поступаючись юаню за обсягами операцій в окремі торгові дні, згідно з біржовими даними, зібраними Bloomberg.

Крім того, хоча юань був більш популярним у росії, контроль за рухом капіталу в Китаї, а також геополітичні побоювання серед світових інвесторів залишаються бар'єром, оскільки Пекін прагне сприяти використанню цієї валюти за кордоном. Згідно з даними МВФ, на кінець минулого року глобальні валютні резерви, розміщені в юанях, становили близько 2,7% від загальної суми, в порівнянні з піковим показником у 2,9% у першому кварталі.

Раніше повідомлялось, що Китай заявив про намір посилювати співпрацю з армією рф.

доларКитайюаньсанкціі проти росії

Останні матеріали

Невтішні перспективи звільнення Евана Гершковича. Обмін Бута за російським сценарієм розв'язав кремлю руки для масштабного шантажу – Wall Street Journal
Політика
Невтішні перспективи звільнення Евана Гершковича. Обмін Бута за російським сценарієм розв'язав кремлю руки для масштабного шантажу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 16:11
Шпигунський детектив. Історія зникнення
Політика
Шпигунський детектив. Історія зникнення "бразильця" та "грекині", одружених російських шпигунів-нелегалів – The Guardian
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 12:23
Успіх України ризикує розсварити її друзів. Західноєвропейські країни бояться поразки росії, Східна Європа прагне її – Едвард Лукас
Політика
Успіх України ризикує розсварити її друзів. Західноєвропейські країни бояться поразки росії, Східна Європа прагне її – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 10:11
Готуючись до війни за Тайвань, Китай робить висновки з війни росії в Україні. У тому числі і з ядерного шантажу – New York Times
Політика
Готуючись до війни за Тайвань, Китай робить висновки з війни росії в Україні. У тому числі і з ядерного шантажу – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 15:22
путін –
Cуспільство
путін – "живий мрець". Його або вб'ють, або усунуть – The Sun
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 13:58
Фінляндія в НАТО. Далі – Швеція, а згодом і Україна – Філліпс О'Брайен
Політика
Фінляндія в НАТО. Далі – Швеція, а згодом і Україна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 09:45
кремль тисне на канадців через Twitter. Мета – підірвати підтримку України
Політика
кремль тисне на канадців через Twitter. Мета – підірвати підтримку України
Переклад iPress – 31 березня 2023, 16:02
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Політика
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 березня 2023, 12:12
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється