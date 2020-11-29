Китайський зонд "Чан'е-5" у неділю повинен здійснити посадку на Місяць

У разі успіху Китай стане третьою країною в світі після Росії та США, яка зуміла доставити місячний реголіт на Землю

Китайська автоматична місячна станція "Чан'е-5" у неділю ввечері повинна здійснити посадку на Місяць для збору зразків породи з природного супутника Землі.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", зонд здійснив посадку в районі Океану Бур у західній частині видимої сторони Місяця. До наступних завдань "Чан'е-5" входить збір близько 2 кг геологічної породи і доставка їх на Землю. Місія займе 23 дня.

Безпосередньо на поверхні Місяця апарат проведе не більше однієї місячної доби (14 земних днів) поки в районі посадки буде світло, оскільки апарат не обладнаний радіоізотопними нагрівачами, щоб витримати холодні місячні ночі. Екстремальні нічні температури можуть пошкодити електроніку Чан'е-5".

"Чан'е-5" був виведений на орбіту Землі ракетою-носієм "Чанчжен-5" ("Великий похід-5"), яка стартувала з космодрому Веньчан на острові Хайнань 23 листопада о 23:30.

Китайська автоматична станція вагою близько 8,2 тонн складається з чотирьох модулів, зокрема, призначених для посадки на Місяць, буріння поверхні на глибину до двох метрів і вилучення ґрунту, льотного модуля, що стартує з капсулою з вантажем з її поверхні для автоматичного стикування з орбітальним модулем, який, забравши капсулу, потім відправиться до Землі. Посадка апарату, що спускається з капсулою, планується 15-16 грудня на півночі Китаю в автономному районі Внутрішня Монголія.

У разі успіху Китай стане третьою країною в світі після Росії та США, яка зуміла доставити місячний реголіт на Землю і першої реалізувала такий проект з 1976 року. В межах місій радянських станцій "Місяць" у 1970-1976 роках на Землю було доставлено 326 г місячного грунту, а американські астронавти, що літали на Місяць в 1969-72 роках за програмою "Аполлон", привезли 391 г.

Китайську місію за місячними зразками планували ще в 2017 році, але відклали через відмову двигуна.

Минулого вівторка Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) висловило надію, що Китай поділиться зі світовою спільнотою даними, зібраними під час місії на Місяць.

До теми:Китай має поділитися зі світом зразками, здобутими на Місяці – NASA