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Китайський зонд на Місяці "прокинувся" після надзвичайно холодної ночі

"Посадковий модуль і місяцехід китайського космічного зонда "Чан'е-4" відновили роботу на 15-й місячний день на зворотному боці Місяця після "сну" в надзвичайно холодну ніч"
Китайський космічний зонд "Чан'е-4" відновив роботу на Місяці після перерви в надзвичайно холодну ніч.
Китайський зонд на Місяці "прокинувся" після надзвичайно холодної ночі Фото: Popular Mechanics

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Центр місячних досліджень і космічної програми при Китайському національному космічному управлінні,передає УКРІНФОРМ.

"Посадковий модуль і місяцехід китайського космічного зонда "Чан'е-4" відновили роботу на 15-й місячний день на зворотному боці Місяця після "сну" в надзвичайно холодну ніч", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє агентство, посадковий модуль зонда "прокинувся" у вівторок о 06:57 за пекінським часом, а місяцехід "Юйту-2" відновив роботу в понеділок о 17:55 за пекінським часом.

Наукові завдання місії "Чан'е-4" включають в себе проведення низькочастотного радіоастрономічного спостереження, дослідження рельєфу і ландшафтів, визначення мінерального складу і структури неглибокої місячної поверхні, а також вимір нейтронногКосмічний зонд Solar Orbiter стартував до Сонцяо випромінювання і нейтральних атомів.

Нагадаємо, що ракета Falcon 9 аерокосмічної компанії SpaceX, яка вчора вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink, розбилася у морі при невдалому приземленні.

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19 02 2020 11:00
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