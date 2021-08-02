ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитайський марсіанський зонд "Тяньвень-1" зміг отримати перше зображення планети Марс на відстані близько 2,2 млн км від неї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китайський зонд показав перше зображення Марса
Зараз "Тяньвень-1" знаходиться на відстані близько 184 млн км від Землі і 1,1 млн км від Марса
Друге місце: «Марс у 2012 році». Фото:Damian Peach/Astronomy Photographer of the Year
Сам зонд пролетів на орбіті вже близько 197 днів, подолавши відстань близько 465 млн км., пише "Укрінформ". Зараз "Тяньвень-1" знаходиться на відстані близько 184 млн км від Землі і 1,1 млн км від Марса.
Фото: З сайту news.cn
У п'ятницю ввечері зонд провів четверту орбітальну корекцію. Її мета - забезпечити наближення зонда до Марса в заздалегідь встановлений час.
Зазначається, що марсіанський зонд був запущений 23 липня 2020 року. 2 серпня він завершив свою першу орбітальну корекцію, 20 вересня - другу, а 28 жовтня - третю.
Нагадаємо, що на Марсі знайшли сліди десятків льодовикових періодів
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08 02 2021 14:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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