Китайський зонд показав перше зображення Марса

Зараз "Тяньвень-1" знаходиться на відстані близько 184 млн км від Землі і 1,1 млн км від Марса

Китайський марсіанський зонд "Тяньвень-1" зміг отримати перше зображення планети Марс на відстані близько 2,2 млн км від неї.

Сам зонд пролетів на орбіті вже близько 197 днів, подолавши відстань близько 465 млн км., пише "Укрінформ". Зараз "Тяньвень-1" знаходиться на відстані близько 184 млн км від Землі і 1,1 млн км від Марса.

Фото: З сайту news.cn

У п'ятницю ввечері зонд провів четверту орбітальну корекцію. Її мета - забезпечити наближення зонда до Марса в заздалегідь встановлений час.

Зазначається, що марсіанський зонд був запущений 23 липня 2020 року. 2 серпня він завершив свою першу орбітальну корекцію, 20 вересня - другу, а 28 жовтня - третю.

Нагадаємо, що на Марсі знайшли сліди десятків льодовикових періодів