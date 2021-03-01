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Китайський зонд з марсоходом вже подолав 400 мільйонів кілометрів

Після виходу на орбіту Марса зонд два-три місяці буде досліджувати потенційні місця для посадки
Китайський зонд для вивчення Марса "Тяньвень-1" досягне орбіти Червоної планети в лютому.
Китайський зонд з марсоходом вже подолав 400 мільйонів кілометрів Фото: NASA

За даними Китайського національного космічного управління, "Тяньвень-1" подолав вже понад 400 мільйонів кілометрів і, як очікується, вийде на орбіту Марса наступного місяця, повідомляє "Укрінформ".

Після виходу на орбіту Марса зонд два-три місяці буде досліджувати потенційні місця для посадки, яка планується в травні.

З моменту запуску 23 липня 2020 року зонд зробив знімок, на якому видно Землю і Місяць, а також кілька селфі. Він виконав три корекції орбіти, маневр у далекому космосі і самоперевірку.

Зонд "Тяньвень-1" вагою близько п'яти тонн складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода. Він призначений для виконання польоту по орбіті, приземлення і пересування планетою.

Нагадаємо, що космічний зонд Solar Orbiter уперше пролетів повз Венеру

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03 01 2021 14:09
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