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Китайський зонд зібрав на Місяці близько 2 кілограмів ґрунту

Китайський зонд "Чан'е-5" зібрав на Місяці 1731 г зразків ґрунту.
Китайський зонд зібрав на Місяці близько 2 кілограмів ґрунту Місяць поступово закриває Сонце, П'єдра-дель-Агіла, Аргентина, 14 грудня 2020 року Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

Як передає Укрінформ із посиланням на Сіньхуа, про це повідомили у Китайському національному космічному управлінні (CNSA).

На проведеній церемонії глава CNSA Чжан Кецзянь передав зразки президенту Академії наук Китаю (АНК) Хоу Цзяньго.

Грунт потім було передано в лабораторію місячних зразків у Державній астрономічній обсерваторії при АНК.

Нагадаємо, що це перші в країні зразки ґрунту, зібрані на неземному об'єкті.

Місія місячного зонду "Чан'е-5" вважається однією з найскладніших в історії космонавтики Китаю. Також це перша у світі місія зі збору місячних зразків за останні 40 років.

Китайський зонд "Чан'е-5", що складається з орбітального, посадкового, злітного і модулів, що повертається, був запущений 24 листопада. Його модуль зонда "Чан'е-5" , що повертається, приземлився в автономному районі Внутрішня Монголія (Північний Китай) у четвер рано- вранці, доставивши на Землю зразки місячного ґрунту.

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21 12 2020 15:49
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